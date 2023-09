Prace na placu budowy Smart Park Zgorzelec idą pełną parą. Projekt już teraz przyciąga uwagę i generuje duże zainteresowanie.

Smart Park Zgorzelec położony będzie obok największego skupiska osiedli mieszkaniowych w Zgorzelcu.

Będzie sąsiadował z renomowanymi sklepami Lidl i Aldi.

Otwarcie Smart Park Zgorzelec przewidywane jest na I połowę 2024 roku.

- Park handlowy Smart Park Zgorzelec oferować będzie szeroki wybór sklepów i usług, które skierowane są do mieszkańców Zgorzelca, Görlitz i okolicznych miejscowości. Jesteśmy dumni z tego, że stopień komercjalizacji zbliża się do 100 procent, a jedynie ostatni lokal pozostaje do wynajęcia, nad którym prowadzimy liczne rozmowy. W gronie najemców parku handlowego Smart Park w Zgorzelcu znajdą się marki takie jak Pepco, Rossmann, Dealz, Kakadu Zoo, Tedi, Sinsay, Woolworth, Ziko Optyk, InMedio Trendy oraz salon Orange. To imponujące grono firm, które będą stanowiły niezwykle atrakcyjną ofertę dla mieszkańców regionu– mówi Radosław Gadomski Prezes RG-Leasing, odpowiedzialnej za komercjalizację projektu.

Smart Park Zgorzelec. Fot. Mat. pras.

- Z ogromną radością dzielę się naszymi najnowszymi osiągnięciami. Budowa w Zgorzelcu idzie pełną parą i zgodnie z planem. Aktualnie prowadzimy prace budowlane czterech parków handlowych o łącznej powierzchni przekraczającej 26 000 mkw. GLA, co stanowi dla nas niemałe wyzwanie, ale jest wynikiem naszej determinacji i profesjonalizmu w prowadzeniu procesów inwestycyjnych. Nie zamierzamy zwalniać tempa - jeszcze w tym roku planujemy rozpoczęcie prac konstrukcyjnych dwóch kolejnych projektów, w tym świeżo zakupiony obiekt w Krasnymstawie, co da nam 40 000 mkw. GLA w fazie budowy. Intensywnie pracujemy nad procesem otrzymania pozwoleń dla następnych czterech Smart Parków w Namysłowie, Kętrzynie, Poddębicach i Lublinie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi oczekiwaniami, już na początku przyszłego roku rozpoczniemy ich realizację. W fazie przygotowawczej, gdzie grunty już zostały nabyte lub są w trakcie zabezpieczania, mamy kolejnych kilka projektów. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pasja i zaangażowanie całego naszego zespołu - mówi Paweł Żerański, CEO Smart Park.

Smart Park w Zgorzelcu to kolejny projekt inwestycyjny przygotowany od podstaw przez Smart Park przy współpracy RG-Leasing. Firma pozyskała lokalizację, opracowała studium wykonalności inwestycji, przeprowadziła proces komercjalizacji oraz procedury administracyjne, w tym uzyskała ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu. Partnerem Inwestycji i Głównym Wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany Budrem Sp. z o.o. Sp.k. z Ostrowa Wielkopolskiego.

Jednocześnie trwa budowa czterech obiektów Smart Park – w Wąbrzeźnie, Sycowie, Mławie oraz Zgorzelcu, a Inwestor zapowiada kolejne.

