Trwa XIV edycja PRCH Retail Awards, najbardziej prestiżowych nagród branży centrów handlowych. Do udziału w konkursie Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) zaprosiła duże obiekty handlowe, outlety, retail parki, nowe koncepty oraz firmy usługowe.

Uczestnicy PRCH Retail Awards konkurują w 19 głównych kategoriach.

Dodatkowo z okazji 20-lecia PRCH przyznane zostaną nagrody w 2 dodatkowych kategoriach: Człowiek / Osobowość oraz Obiekt / Firma 20-lecia.

Laureaci PRCH Retail Awards zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 16. listopada 2023 r.

Aktualnie trwają prace 20-osobowego jury, które wyłoni aplikacje nominowane do nagród w 19 głównych kategoriach. Przekrojowo obejmują one działalność branży nieruchomości handlowych. Są wśród nich 3 premierowe: „największe wyzwanie” (the biggest challenge), „marketing otwarcia retail parków” oraz „działania biznesowe na rzecz najemców”.

Dwie grupy członków jury osobno oceniają kampanie marketingowe obiektów handlowych oraz kategorie biznesowo-strategiczne obiektów handlowych.

Dodatkowo 4-osobowe jury strategiczne wskaże laureatów nagród specjalnych - projektów, które wyróżniają się innowacyjnym podejściem i kreują trendy w branży.

Z listą ekspertów oceniających projekty zgłoszone do PRCH Retail Awards można zapoznać się na stronie internetowej konkursu.

- Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogliśmy zaprosić branżę do udziału w konkursie PRCH Retail Awards. Znakomity poziom ostatniej edycji, gdy mogliśmy nagrodzić łącznie aż 35 aplikacji, jest potwierdzeniem jakości i innowacyjności działań obiektów handlowych i związanych z nimi firm, świadczących usługi dla naszej branży. W tym roku dodatkowo świętujemy 20-lecie PRCH, dla konkursu oznacza to przyznanie nagród w kategoriach specjalnych, podsumowujących osobowość oraz projekt lub firmę, które szczególnie wyróżniły się w tym okresie – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Każda ze zgłoszonych aplikacji jest oceniana według precyzyjnych kryteriów, za które przyznawane są punkty. W każdej kategorii jury może przyznać maksymalnie 1 złotą i 2 srebrne nagrody. By tak się stało projekt musi uzyskać określoną liczbę punktów. W przypadku, gdy żaden z projektów nie przekroczy wymaganego pułapu punktowego w takiej kategorii nagrody nie zostaną przyznane.

W tym roku branża mogła zgłaszać projekty, które były prowadzone w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 16. listopada 2023 r., podczas uroczystej gali PRCH Retail Awards, która odbędzie się Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

Po zakończeniu konkursu każdy aplikujący otrzyma raport ze szczegółami oceny swojego projektu i komentarzami jurorów.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym

i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

