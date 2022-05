Trzech nowych najemców w Galerii Bronowice w Krakowie

Decathlon, TEDi oraz PONGO - kids & family spa salon dołączyły do grona najemców Galerii Bronowice.

TEDi zajmie lokal na poziomie +1.

Galeria Bronowice powiększyła tenant-mix.

Jednym z takich właśnie najemców jest zlokalizowany na parterze ok. 220-metrowy salon Decathlon, powiększający sportową propozycję Galerii. To nowoczesne połączenie sklepu stacjonarnego z internetowym, w którym mieszkańcy z północnej części Krakowa i okolic mają na miejscu dostęp do wybranych produktów z dziedzin: turystyka, fitness, bieganie, sporty wodne, rowery i hulajnogi. Dodatkowo 100 proc. oferty dostępne jest na zamówienie z dowolną formą dostawy, w tym z możliwością darmowego odbioru w sklepie.

Drugim nowym punktem w krakowskim obiekcie jest należący do sieci handlowej niemieckiego koncernu Tengelmann Group TEDi. Jego asortyment to przede wszystkim artykuły wyposażenia domu i aranżacji wnętrz, akcesoria biurowe, elektronika i narzędzia, ale także zabawki czy produkty dla zwierząt. Lokal znajduje się na poziomie +1 i zajmuje powierzchnię ponad 590 mkw.

Z kolei usługową ofertę Galerii Bronowice poszerzył 68-metrowy PONGO - kids & family spa salon. Jego usługi dedykowane są całej rodzinie, a stylowo zaaranżowana przestrzeń podzielona została na 2 części – dla dorosłych, z propozycją najważniejszych usług z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki i kosmetologii - oraz dla dzieci. Z myślą o najmłodszych przygotowano m.in. foteliki-samochody, a także kącik z bajkami i zabawkami.

- Ogromnie cieszy nas fakt dołączenia do tenant-mix Galerii Bronowice znanych i lubianych marek. Decathlon i TEDi to doskonałe dopełnienie dotychczasowej oferty naszego centrum, podkreślające różnorodność propozycji. Również sektor usług z branży beauty zyskał nową propozycję, kierowaną do całej rodziny. Dodatkowo, na małych i większych miłośników waty cukrowej co weekend czekać będzie słodkie mobilne stoisko – na razie czynne wewnątrz obiektu, a w miesiącach letnich stacjonujące przy placu zabaw - mówi Aleksandra Mańka, dyrektor Galerii Bronowice.