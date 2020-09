Trzeci kanał sprzedaży Spar. Sieć sklepów współpracuje z Wolt

Sieć sklepów Spar rozpoczęła współpracę z firmą Wolt. Bedzie to trzeci kanał sprzedaży Spar – po placówkach stacjonarnych i e-sklepie. Na początek zamówienia obsługiwane będą na terenie Warszawy.

Na początek zamówienia obsługiwane będą na terenie Warszawy. Wraz ze wzrostem zainteresowania dowozem zakupów ze sklepów SPAR przez Wolt, sieć zamierza wdrażać kolejne etapy projektu – rozszerzane będą zarówno godziny dostaw, jak i asortyment. Współpraca z Wolt i nowa usługa pozwolą na dostarczenie zakupów nawet w 35 minut od ich zamówienia.

- Zależy nam, aby nasi klienci mogli szybko i wygodnie zamawiać produkty do swoich domów – stąd nasza współpraca z partnerem Wolt. Zamówienia składane przez aplikację będą przygotowywane przez pracowników sklepu – zatem mamy całkowitą pewność, że produkty będą starannie dobrane, a następnie przechowywane i dostarczane w odpowiednich warunkach. Dbamy o to, aby zakupy, które dostarczamy, były najwyższej jakości. Gwarantują to codzienne dostawy warzyw i owoców od sprawdzonych dostawców – także tych lokalnych – szeroki wybór mięs, wędlin i serów. Dzięki usłudze klienci z Warszawy – i mamy nadzieję, że wkrótce także kolejnych miast – będą mogli wygodnie zamówić produkty z naszej szerokiej oferty za pomocą telefonów – powiedział Dawid Kaszuba, dyrektor e-commerce w Wasz Sklep SPAR.