Trzeci Orangetheory Fitness w sierpniu w Klifie na Woli

Sportowy fenomen z USA - Orangetheory Fitness, od grudnia 2018 roku obecny jest w Polsce. Pierwsze studio marki otwarto w samym sercu warszawskiego Mordoru, a w połowie 2019 roku dołączył do niego klub na Wilanowie. Dziś marka kończy przygotowania do otwarcia kolejnej lokalizacji w Domu Mody Klif na warszawskiej Woli.

– Pomimo tegorocznych wyzwań związanych z Covid-19, zaangażowanie i wsparcie naszych klientów mobilizuje nas do tego, aby jeszcze w sierpniu otworzyć trzeci klub. Okres pandemii i domowej kwarantanny wszystkim dobitnie pokazał znaczenie aktywności fizycznej dla zachowania dobrego zdrowia i samopoczucia. Ruch to podstawa budowania odporności, dlatego też po powrocie do nowej normalności, już nie tylko stali bywalcy klubów fitness poszukują miejsca, w którym mogą zadbać o swoje zdrowie, kondycję i sylwetkę, ale także osoby, które do tej pory odkładały to na później. – mówi Tomasz Napiórkowski, dyrektor operacyjny Orangetheory Fitness w Polsce. – Wierzymy, że koncept autorskiego, pomarańczowego treningu, który podbił serca w 24 krajach, odpowie także na aktualne potrzeby mieszkańców warszawskiej Woli i okolic.

Wola od kilku lat pozostaje jedną z najdynamiczniej rosnących dzielnic Warszawy, stanowiąc idealne miejsce dla rozwoju usług, w tym wyspecjalizowanej oferty fitness.

– Cieszy nas, że amerykańska marka, Orangetheory Fitness wybrała na swoją kolejną lokalizację w Warszawie właśnie Dom Mody Klif. Otwarcie butikowego klubu fitness podkreśli unikalną ofertę i charakter Klifa, wpisując się w jego szczególne podejście do spędzania wolnego czasu i robienia zakupów – mówi Edyta Stelmach, Associate Director w Funduszu Inwestycyjnym AEW, będącego właścicielem woleńskiego Domu Mody. – Studio zajmie powierzchnię 407 mkw., z czego 213 mkw. stanowić będzie sala z indywidualnymi stanowiskami do ćwiczeń dla 28 osób.

Nowy rozdział w sierpniu

Otwarcie klubu Orangetheory Fitness w Domu Mody Klif zaplanowane jest na sierpień tego roku. Amerykańską tradycją marki, kontynuowaną we wszystkich studiach na całym świecie, jest świętowanie nadchodzącego otwarcia poprzez tzw. Kick Off, który jest jednocześnie rozpoczęciem przedsprzedaży. Na pierwsze osoby czeka oferta specjalna.