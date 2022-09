Największą perfumerię, na powierzchni 200 mkw., zyskają klienci Bramy Mazur w Ełku. To popularne centrum handlowe z ofertą marek niemal wszystkich kategorii, kinem oraz klubem fitness. Druga otwarta zostanie w Galerii Niwa w Oświęcimiu na 165 mkw. To również jedyna galeria handlowa w mieście, z szeroką ofertą sklepów, punktów usługowych, marketem spożywczym i 4-salowym kinem. W Galerii Różanej w Kutnie, będącej czołową destynacją zakupową w regionie, perfumeria Douglas zaprezentuje ofertę na blisko 150 mkw.

- Douglas to wiodąca marka perfumerii w Polsce, której oferta doskonale uzupełni dotychczasową strukturę najemców w każdej z lokalizacji, gdzie rozpoczynamy właśnie współpracę. To obiekty w pełni skomercjalizowane, osiągające bardzo dobre wyniki sprzedażowe i cieszące się dużym zainteresowaniem klientów. Jestem przekonana, że nasza współpraca z Douglas w Ełku, Oświęcimiu i w Kutnie przyniesie obu stronom szereg korzyści biznesowych, a mieszkańcom istotnie wzbogaci dotychczasowe doświadczenia zakupowe – mówi Anna Polak, Head of Leasing w MMG.