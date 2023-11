W środę 8 listopada swoje progi dla klientów otworzy pierwszy sklep ALDI w Grodzisku Wielkopolskim i Ełku oraz drugi sklep w Płocku.

Z okazji otwarcia we wszystkich lokalizacjach sieć zaplanowała dla swoich klientów degustacje i specjalne promocje – 25 proc. na odzież i obuwie.

Obecnie ALDI posiada 284 sklepy w całej Polsce.

Na odwiedzających nowe sklep ALDI czekać będą atrakcyjne promocje na produkty marek własnych. Dodatkowo, w dniu otwarcia sklepu, klienci mają okazję skorzystać z degustacji asortymentu dostępnego tylko w ALDI. Degustacja odbędzie się przy specjalnie przygotowanych stanowiskach.

– Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Łącznie w przypadku województwa wielkopolskiego liczba naszych sklepów będzie teraz wynosić już prawie 30. Można nas znaleźć m.in. w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Pile, a od dzisiaj – również w Grodzisku Wielkopolskim – mówi Dariusz Kujaczyński, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce. – Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, po które – w myśl naszego hasła „Raz ALDI zawsze ALDI” – warto do nas wracać. Wierzymy, że klienci naszej nowej lokalizacji w Grodzisku Wielkopolskim także znajdą to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów – podkreśla.

Sklepy zostały przygotowane zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklepy wyposażone są w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. W każdej z nowych lokalizacji sieć zatrudniła kilkunastu pracowników.

