Trzy parki Trei pozyskały znane marki

Trei Real Estate Poland sfinalizowała umowy najmu w trzech swoich inwestycjach. Pierwszym ogłoszonym najemcą w planowanym Vendo Parku w Limanowej jest sklep sieci Lidl, który zajmie prawie 2 tys. mkw. powierzchni. Ponadto do grona najemców parków handlowych Trei w Chełmie i Płocku dołączyła firma TEDi.

Trei Real Estate Poland przygotowuje się do uruchomienia nowej inwestycji w Limanowej. Przy ul. Witosa powstanie Vendo Park o łącznej powierzchni najmu ok. 7,6 tys. mkw. Pierwszym najemcą planowanego obiektu będzie dobrze znany polskim konsumentom supermarket spożywczy Lidl.

Kolejną marką, która postawiła na rozwój w ramach sieci Vendo Park jest TEDi. W swoich sklepach oferuje szeroki asortyment – od artykułów dekoracyjnych, przez piśmiennicze i gospodarstwa domowego po akcesoria DIY. Sklepy TEDi w Vendo Parku w Chełmie i w Płocku zostały otwarte we wrześniu tego roku.

- Rozwijana przez nas na terenie całego kraju sieć małych obiektów handlowych cieszy się dużym zainteresowaniem najemców. Coraz więcej firm decyduje się na ekspansję swojej działalności właśnie w parkach handlowych. Współpraca z takimi markami jak TEDi i Lidl potwierdza tylko, że Vendo Parki spełniają ich oczekiwania. Klienci darzą nas zaufaniem podpisując umowy najmu na długo przed startem budowy obiektu, a takie partnerstwa są dla nas potwierdzeniem jakości wybieranych przez nas lokalizacji - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Vendo Park w Chełmie to jedna z pierwszych inwestycji Trei w naszym kraju. Powierzchnia najmu obiektu to niemal 5 tys. mkw. Inwestycja, oddana do użytku w 2014 roku, zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie supermarketu Kaufland. Wśród najemców Vendo Parku, poza marką TEDi, znajdują się: Rossman, TXM, Media Expert, Martes Sport, Kik, Zielarnia i Apteka Dr Optima, Jysk oraz Pepco.

Vendo Park w Płocku został oddany do użytku z początkiem czerwca tego roku. Najemcy mają do dyspozycji 4 200 mkw. powierzchni, z czego ponad 2 000 mkw. zajmuje Lidl. W obiekcie działają też sklepy KiK i Pepco, a czwartym najemcą będzie wkrótce TEDi.Międzynarodowa grupa Trei Real Estate, z siedzibą w Niemczech, rozwija sieć Vendo Parków w Polsce, Czechach i na Słowacji. Łącznie powstało już 29 obiektów, z czego aż 19 zlokalizowanych jest w naszym kraju. Polskie plany dewelopera na 2020 rok zakładają budowę oraz oddanie do użytku kolejnych Vendo Parków w Zielonce, Łukowie i Władysławowie. Trei Real Estate Poland zarządza łącznie 125 obiektami handlowymi w Polsce.