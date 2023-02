Metro Properties rozszerzyło ofertę najmu w aplikacji H-Our Store o trzy centra na Górnym Śląsku. W kolejnych tygodniach dołączą do nich także sklepy w Łodzi podwarszawskich Markach i Krakowie.

Od jesieni ubiegłego roku z powodzeniem działa już sklep w Poznaniu.

Razem to ponad 365 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej w popularnych destynacjach zakupowych.

Można wynająć je na godziny za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Aplikacja H-Our to innowacyjne, pierwsze takie rozwiązanie na polskim rynku, umożliwiające wynajem sklepu w wybranym centrum handlowym za pośrednictwem intuicyjnej aplikacji. Umowa najmu zawierana jest elektronicznie, a wejście do sklepu i jego opuszczenie odbywa się bez udziału wynajmującego, podobnie do krótkoterminowego wynajmu mieszkań w popularnych portalachi aplikacjach.

Powierzchnie dostępne obecnie w aplikacji H-Our Store są w pełni wyposażone modułową zabudową o neutralnej kolorystyce, umożliwiającą aranżację sklepu dla niemal każdego asortymentu w ciągu kilkunastu minut, a udostępnione ekrany ledowe pozwalają na bezpośrednią promocję oferty.

To świetne rozwiązanie zarówno dla lokalnych twórców i handlowców, którzy chcą spróbować swoich sił w ugruntowanym na rynku i sprawnie działającym obiekcie handlowym ze stałym przepływem klientów, jak i znanych sieci handlowych, poszukujących dodatkowej przestrzeni dla końcówek serii czy wyprzedaży. Dla wynajmujących to z kolei doskonały sposób na wykorzystanie przestrzeni, będących w danym czasie w trakcie rekomercjalizacji – mówi Jakub Jarczewski, Dyrektor Działu PR METRO PROPERTIES.

Obecnie wszystkie powierzchnie dostępne w ramach H-Our Store są zlokalizowane w centrach handlowych M1, zarządzanych przez METRO PROPERTIES. Pierwszym był otwarty jesienią ubiegło roku sklep w Poznaniu, dysponujący powierzchnią 52 mkw.

Asortyment najemców jest, zgodnie z naszym założeniem, bardzo zróżnicowany. To najczęściej lokalne firmy, czy wręcz rzemieślnicy zainteresowani powierzchnią na jeden czy dwa weekendy, m.in. handlujące sprzętem komputerowym, ubraniami, torebkami czy kosmetykami naturalnymi. Uruchomienie kolejnych lokalizacji, na południu Polski i w centrum, z pewnością zainteresuje również firmy sieciowe – dodaje Jakub Jarczewski.

Otwarte w ostatnich dniach lokale znajdują się na Śląsku. To sklep o powierzchni 21 mkw. w centrum handlowym M1 Bytom, liczący 80 mkw. lokal w M1 Czeladź i największy – 85 mkw. w M1 Zabrze. Wszystkie można wynająć nawet na 1 godzinę za pośrednictwem aplikacji H-Our Store, obejrzeć ich zdjęcia, przeczytać dokładny opis i zobaczyć ich lokalizację na mapie danego centrum. Wkrótce dołączą do nich sklepy modułowe w centrum handlowym M1 Marki o powierzchni prawie 75 mkw. oraz w M1 Łódź zajmujący blisko 51 mkw.

Każdy z lokali składa się z sali sprzedaży, zaplecza oraz przymierzalni i jest w pełni wyposażony w meble, celowo dobrane w stonowanej kolorystyce. Kolory naturalnego dębu, bieli i antracytu stanowić mają uniwersalne tło dla każdego asortymentu. Odpowiednią ekspozycję i promocję oferty umożliwia profesjonale oświetlenie i ekrany ledowe.

Sklepy wyposażone są w modułową zabudowę meblową, która jest w pełni mobilna i daje możliwość łatwego dostosowania powierzchni do rodzaju prowadzonej działalności. Meble są osadzone na kółkach i w prosty sposób można również modyfikować ich funkcje. To regały, wieszaki z półkami, stoły ekspozycyjne oraz fornirowana lada kasowa z przyłączami elektrycznymi oraz internetowymi.

Aplikacja H-Our Store jest dostępna w popularnych App Store’ach. Jej obsługa jest prosta, zaprojektowana w intuicyjny sposób. Umowa i wszystkie uzgodnienia prowadzone są elektronicznie. Wejście do sklepu możliwe jest za pośrednictwem specjalnie wygenerowanego kodu, a zdanie lokalu odbywa się bez udziału wynajmującego.

