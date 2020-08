TUF RE szuka terenów handlowo wykluczonych

Czy pandemia zmieniła wasze plany budowy retail parków?

Fabian Eryk Barbarowicz, wspólnik zarządzający TUF RE: Jako TUF RE budujemy parki handlowe o powierzchniach najmu od ok. 3,5 tys. do ok. 6 tys. mkw. Naszym atutem jest to, że realizujemy te inwestycje w miastach mniejszych i średniej wielkości, które przez politykę innych deweloperów były w pewnym sensie „wykluczane handlowo” lub ze względu na bliskość dużych aglomeracji z większymi ośrodkami handlu. Retail parki TUF RE spełniają wszelkie lokalne potrzeby i z powodzeniem stają się komplementarnymi centrami handlu, obsługując nie tylko mieszkańców, ale i konsumentów z okolicznych miejscowości. Dzięki temu modelowi precyzyjnej lokalności, nasze parki świetnie się bronią. Co więcej, w trakcie pandemii, ze względu na brak części wspólnych i swobodny dostęp do każdego sklepu wprost z parkingu, parki mogły w pełni funkcjonować, a klienci dokonywać zakupów z bezproblemowym zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych.

Jak się sprawdził Pasaż Chełmiński? Czy budowa Golubsko-Dobrzyńskiego i Warmińskiego się opóźni ? Na jakim etapie jest ich komercjalizacja?

Pasaż Chełmiński, który otworzyliśmy w listopadzie 2019 r. jako nasz pierwszy park, został przez nas zrealizowany i w pełni skomercjalizowany zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Następnie cały obiekt sprzedaliśmy w lutym 2020 roku specjalistycznemu funduszowi LCP. Biorąc pod uwagę tegoroczną sytuację rynkową, otwarcie naszego następnego projektu – Pasażu Warmińskiego, w porozumieniu z najemcami, przełożyliśmy na marzec 2021 r. Prace nad kolejnym naszym parkiem handlowym – Pasażem Golubsko-Dobrzyńskim postępują zgodnie z planem. Przygotowujemy kolejne dwa projekty z którymi wyjdziemy na rynek jeszcze w tym roku.

Jaki przyjmiecie teraz model biznesowy: sami zamierzacie nimi zarządzać, czy one również będą na sprzedaż?



Uważam, że znaleźliśmy swoją niszę rynkową i stale poszukujemy nowych lokalizacji pod inwestycje, które są z nią spójne. Jako TUF RE najlepiej znamy się na kompleksowej realizacji inwestycji – od nabycia gruntu, przez negocjacje z potencjalnymi najemcami oraz budowę i oddanie do użytkowania gotowego obiektu. Takie gotowe „pakiety” planowaliśmy sprzedawać wyspecjalizowanym funduszom, tak jak to miało miejsce w przypadku Pasażu Chełmińskiego. To jest też nasz optymalny model biznesowy.

