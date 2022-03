TUF RE wybuduje największy park handlowy w Ciechanowie

TUF RE rozpoczyna realizację parku handlowego w Ciechanowie. Park wraz marketem budowlanym będzie stanowił jak dotąd największą inwestycję warszawskiego dewelopera. Będzie to także największy park handlowy wybudowany dotąd w Ciechanowie.

W Ciechanowie powstanie Pasaż Ciechanowski. W parku handlowym zostanie otwartych 20 sklepów. Będą to marki odzieżowe, obuwnicze, sportowe, dyskonty wielobranżowe, drogeria, elektromarket oraz sklep spożywczy i market budowlany.

W sumie centrum będzie liczyć 20 tys. mkw. GLA i pięć budynków.

Otwarcie obiektu zaplanowano na 2024 rok. Docelowo ma być to największy park handlowy w Ciechanowie.

- Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że w ramach naszej strategii inwestycyjnej, wybudujemy dla mieszkańców Ciechanowa i całego powiatu park handlowy z komplementarną ofertą handlowo-usługową. Od kilku lat z powodzeniem staramy się wzbogacać tkankę handlową w miastach powiatowych, które dotychczas były pomijane lub niedocenione pod kątem atrakcyjności handlowej - mówi Fabian Eryk Barbarowicz, wspólnik zarządzający w TUF RE.

Plan inwestora: Dwie niezależne, ale komplementarne inwestycje

- Przy realizacji naszej inwestycji, podejmiemy próbę połączenia jej z mniejszym konkurencyjnym projektem po drugiej stronie ronda, tak aby stworzyć w bliskim sąsiedztwie dwie niezależne, ale komplementarne inwestycje. Jeśli zamierzenie to powiedzie się, będzie to przykładem współpracy dobrosąsiedzkiej z poszanowaniem interesów wszystkich stron, a zyskają na tym przede wszystkim mieszkańcy Ciechanowa i okolic, którzy zyskają nowoczesne miejsce dla codziennych zakupów, w którym znajdzie się szeroka oferta marek oferujących m.in. odzież, obuwie, artykuły sportowe, produkty związane z kulturą i rozrywką, a także sklepów dyskontowych, elektromarketu, drogerii, sieci spożywczych oraz marketu budowlanego - dodaje Barbarowicz.

Ciechanów - miasto o dużym potencjale handlowym

Jak wskazują inwestorzy, Ciechanów jest miastem powiatowymi liczy blisko 50 tys. mieszkańców. Populacja miasta stanowi połowę całej populacji powiatu. Stopa bezrobocia w mieście od wielu lat sukcesywnie spada i obecnie znajduje się nieco powyżej średniej dla województwa mazowieckiego. Ciechanów jest prężnie działającym ośrodkiem przemysłu przetwórczego i precyzyjnego, zlokalizowanych jest tu kilka tysięcy firm, co daje bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju.

- Plan wybudowania obiektu handlowego w miejscu wybranym przez TUF RE wpisuje się idealnie w sieć komunikacyjną miasta i kierunki jego rozwoju. Dzięki ukończonej kilka lat temu obwodnicy miasta, mieszkańcy będą mieli zagwarantowany znakomity dojazd do parku handlowego zarówno z terenu miasta, jak i okolic. Planowana inwestycja uatrakcyjni istniejące tereny wzdłuż obwodnicy i znacząco poprawi jakość zagospodarowania tej części miasta - wskazują inwestorzy.

Trwa komercjalizacja Pasażu Ciechanowskiego

Pasaż Ciechanowski będzie jak do tej pory największym projektem, realizowanym przez spółkę TUF RE. - Pod koniec ubiegłego roku pozyskaliśmy działkę pod inwestycję i od razu rozpoczęliśmy proces komercjalizacji. Swój sklep w nowym parku handlowym otworzy czołowy operator spożywczy w Polsce. Będzie to lokal o powierzchni ok. 1300 mkw - wylicza Fabian Eryk Barbarowicz.

- Cały czas prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkunastoma najemcami z różnych segmentów. Niestety ze względu na pewne zobowiązania nie mogę na razie podać ich nazw. Na pewno dołożymy wszelkich starań, aby oferta parku spełniła oczekiwania i trafiła w gusta mieszkańców Ciechanowa i okolic – dodaje.

