TUF RE zmienia się w Refield

Powstanie nowej struktury jest odpowiedzią na szybki wzrost działalności spółki. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom możliwa będzie m.in. dynamiczna reakcja na popyt ze strony inwestorów zainteresowanych zakupem parków handlowych.

Doszliśmy do momentu, w którym realizujemy równolegle kilkanaście projektów na różnych etapach zaawansowania. Tempo naszego rozwoju wymagało od nas budowy podmiotu o dużo większych niż dotychczas możliwościach operacyjnych i potencjale finansowym. Refield jest skrojony pod wymagania naszych klientów, wydłużającą się listę projektów i tempo ich realizacji. Zastępujemy zatem TUF RE nową, dużo bardziej wydajną i zwinną strukturą, zachowując jednocześnie track record i wszystkie projekty, nad którymi pracowaliśmy pod starym szyldem – tłumaczy Fabian Eryk Barbarowicz , współzałożyciel TUF RE i obecny prezes zarządu Refield .

Wprowadzone zmiany nie ograniczają się jedynie do rebrandingu spółki, a ich zakres jest dość znaczny.

Do tej pory współpracowaliśmy głównie z jednym inwestorem finansującym, a teraz wychodzimy szerzej na rynek, by wykorzystać okazje współdziałania także z innymi podmiotami, które się do nas zgłaszają i są zainteresowane realizacją wspólnych projektów – dodaje prezes zarządu Refield.