Turyści nakręcają ruch w Gemini Park?

Wakacje i utrzymujące się upały oraz duży ruch turystyczny w Beskidach pozytywnie wpłynęły na footfall działającego przy obiekcie parku rozrywkowo-rekreacyjnego "W DECHE! Tylko w lipcu miejsce to odwiedziło ponad 42,4 tys. klientów. W stosunku do tego samego miesiąca przed rokiem, park odzyskał aż 87 proc. klientów. Co ciekawe, działający w ramach strefy rozrywki park linowy zanotował aż 23 proc. wzrost liczby odwiedzających w stosunku do lipca ub. roku.

- Miniony miesiąc przyniósł powrót znacznej grupy klientów do plenerowych atrakcji Gemini Park. Wyraźnie widzimy, że w ostatnim miesiącu wzrosła popularność tej części naszej oferty i to zarówno wśród mieszkańców Bielska-Białej, jak i wśród turystów odwiedzających Beskidy. Wszystko wskazuje, że ten trend utrzyma się do końca sezonu, czemu sprzyja kilka czynników - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.

Jednym z nich jest dobra pogoda i sezon wakacyjny, drugim oczekiwania mieszkańców regionu oraz turystów dotyczące zwłaszcza bezpieczeństwa. Ci coraz częściej poszukują na Podbeskidziu plenerowych atrakcji i wydarzeń, które zapewnią z jednej strony rozrywkę i sporą dawkę emocji, z drugiej bezpieczeństwo w czasie zabawy.

- Park "W DECHE" razem z parkiem linowym liczy sobie aż 10,5 tys. m kw. powierzchni. Taka duża przestrzeń, a także rozproszone na niej atrakcje, sprawiają, że osoby bawiące się tu mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo. Pomaga w tym łatwość zachowania dystansu społecznego, a także reżim sanitarny, w którym działają obie strefy rozrywki - mówi.

Więcej atrakcji, więcej gości

Coraz większy ruch w Parku "W DECHE" i parku linowym to także zasługa ich oferty. Odwiedzający mogą tu znaleźć kilkadziesiąt atrakcji, w tym m.in. arenę trampolin, tory do kręgli, stoły kreatywne z grami zręcznościowymi, 12-metrowego goryla z 2 zjeżdżalniami i tarasem widokowym czy tor wodny. Mający aż 5,5 tys. m kw. park linowy rozpięty wśród koron drzew to z kolei 3 liczące sobie w sumie pół kilometra trasy z 50 przeszkodami.

Dodatkowo, tegoroczny sezon przyniósł kolejne nowości. Dmuchaną poduchę wymieniono na nową i większą, modernizację przeszedł także siatkowy labirynt znajdujący się wewnątrz krokodyla, czyli jednej z największych atrakcji. Ponadto w parku pojawiła się strefa relaksu z hamakami, siatkami i leżakami. Park zorganizował także półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Oferta parku linowego została wzbogacona natomiast o food truck z jedzeniem i napojami.

