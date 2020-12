Tuż przed Świętami w CH Auchan Mikołów otworzył się sklep 4F

Centrum Handlowe Auchan Mikołów w tym roku obchodzi dwudziestolecie obecności na rynku. Oferuje klientom zróżnicowaną ofertę handlową obejmującą modę, obuwie, akcesoria oraz różnorodne usługi. W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w galerii handlowej salon firmowy otworzyła marka 4F. Zajął on przestronny lokal o powierzchni 216 mkw.



– Cieszymy się, że w wymagającym czasie pandemii, najemcy dostrzegają możliwości biznesowe, jakie daje obecność ich marki w naszej galerii handlowej. Obecność znanego brandu 4F wzbogaci ofertę naszego obiektu, a salon najemcy z pewnością będzie cieszył się dużym zainteresowaniem klientów – mówi Aleksandra Złotek, property manager w Centrum Handlowym Auchan Mikołów.



Marka 4F oferuje wysokiej klasy odzież i akcesoria sportowe. Jej znakiem rozpoznawczym jest połączenie jakości, technologii oraz modnych materiałów z nowoczesnym designem. Produkty 4F przeznaczone są zarówno do treningu, jak i noszenia na co dzień. Zespół projektantów pod znakiem 4F tworzy kolekcje dostosowane do oczekiwań sportowców.

Salon 4F w Centrum Handlowym Auchan Mikołów jest szósta lokalizacją marki w obiektach z portfolio Ceetrus Polska. Z bogatej oferty marki 4F mogą również korzystać klienci Centrum Handlowym Auchan Gdańsk, Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan, Centrum Handlowym Auchan Hetmańska, Centrum Handlowym Auchan Poczesna oraz Galerii Bronowice. Za komercjalizację Centrów Handlowych Auchan odpowiada firma Ceetrus Polska.