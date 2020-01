TXM optymalizuje asortyment

Spółka konsekwentnie wdraża plan naprawczy, który obejmuje m.in. zamykanie nierentownych sklepów. W ostatnich 12 miesiącach zamkniętych zostało łącznie 108 placówek z czego 61 na rynku polskim. Tym samym łączna powierzchnia sprzedaży zmniejszyła się z 86,2 tys. m2 do 69,9 tys. m2 (jest to sieć dla działalności kontynuowanej), a liczba sklepów zmniejszyła się do 283 jednostek w stosunku do 341 funkcjonujących jednostek w grudniu zeszłego roku. Zmniejszenie powierzchni było jednym z powodów spadku obrotów.

- Kolejną przyczyną wyższego od prognozowanego odchylenia sprzedaży w grudniu było niedostateczne i nieoptymalne zaopatrzenie sklepów, które było konsekwencją ograniczenia dostępu do środków przeznaczonych na majątek obrotowy. Pracujemy jednocześnie nad zmianą miksu asortymentowego, aby wypracować trwałe przewagi konkurencyjne. Zmniejszamy zapas i inwestycje zakupowe w pewnych kategoriach produktowych na korzyść innych kluczowych grup asortymentowych. W okresie przejściowym miało to również wpływ na rezultaty sprzedaży. Wszystkie działania mają na celu poprawę sprzedaży oraz marży handlowej w kolejnych okresach - powiedział Tomasz Waligórski, prezes zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM w grudniu 2019 r. wyniosła ok. 21 mln zł, co oznacza spadek o 42 % w ujęciu r./r. Narastająco w całym 2019 roku sprzedaż zrealizowana na działalności kontynuowanej wyniosła około 222 mln zł i była o 26 % niższa niż w roku poprzednim. Zmniejszenie przychodów nie wpływa na kontunuowanie wdrażania planu naprawczego.