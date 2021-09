TXM poprawia wyniki

Spółka TXM, zarządzająca siecią odzieżowych sklepów dyskontowych opublikowała sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 r.

W tym okresie wynik na sprzedaży uległ poprawie o 10 mln zł w ujęciu r./r., przy wzroście przychodów o 6% do 64,7 mln zł.

Poziom marży handlowej był wyższy o 8 punktów procentowych, co przełożyło się na 33 proc. wzrost wolumenu marży handlowej.

Utrzymywana jest duża dyscyplina kosztowa, a poziom kosztów w ujęciu r./r. spadł o 8 proc.

- Poprawa wyników osiągnięta w pierwszym półroczu br. upewnia nas, że działania w ramach poszczególnych procesów i etapów strategii asortymentowej oraz polityki cenowej, zostały skutecznie wdrożone i przynoszą efekty. Widoczne są ich pozytywne rezultaty w postaci odbudowujących się przychodów oraz realizowanej marży procentowej. Cieszy również duża dyscyplina w obszarze kosztów. Osiągane korzyści mają w naszej opinii charakter długoterminowy. Nie oznacza to jednak końca zmian. Natomiast poprawiające się wyniki są z pewnością potwierdzeniem słuszności obranej drogi - powiedział Marcin Łużniak, Wiceprezes TXM.

TXM w I półroczu 2021 r. osiągnęło obroty w wysokości 64,7 mln zł, czyli o 6% wyższe niż rok wcześniej. Wolumen marży handlowej zwiększył się w ujęciu r./r. aż o 33% do 27,1 mln zł. Oznacza to jednocześnie wzrost marży w porównywalnym okresie o ponad 8 p.p. do poziomu 41,9%. Koszty działalności operacyjnej zostały z kolei zredukowane aż o 8%, przy spadku powierzchni handlowej tylko o 3 %. W efekcie wynik na sprzedaży był o 10 mln zł lepszy niż przed rokiem, choć spółka nadal poniosła stratę w wysokości -9,9 mln zł. Natomiast zysk z działalności operacyjnej z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) wyniósł +1 mln zł, co jest wynikiem o 6,3 mln zł lepszym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

„Dzięki wewnętrznej pracy na poziomie sklepów udało nam się znacząco poprawić parametry konwersji oraz szerokość koszyka zakupowego. Dodatkowo zmiana miksu asortymentowego oraz polityki cenowej spowodowała wzrost średniej ceny sprzedaży. W efekcie mimo notowanego nadal spadku wejść klientów do sklepów, wywołanego pandemią, osiągnęliśmy poprawę sprzedaży z metra kwadratowego w ujęciu sklepów porównywalnych” - dodała Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes TXM S.A