TXM realizuje założenia sprzedażowe

Spółka TXM opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2020 r. Skonsolidowane obroty w tym okresie wyniosły 60,9 mln zł. Natychmiastowa modyfikacja strategii i dostosowanie jej do nowej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa COVID-19, pozwoliła na osiągnięcie zweryfikowanych celów sprzedażowych i wypracowanie w drugim kwartale br. dodatniego wyniku operacyjnego wraz z amortyzacją (EBITDA) na poziomie ponad 2,4 mln zł. W związku z zakończeniem procesu restrukturyzacji zarząd TXM stara się o uzyskania wsparcia przyznawanego dla dużych firm dotkniętych skutkami pandemii.

- Wybuch pandemii wymusił konieczność natychmiastowej modyfikacji wdrażanej z sukcesem strategii. W efekcie, na podstawie analizy nowego otoczenia, dokonaliśmy rewizji planu sprzedaży na kolejne miesiące 2020 roku. Dostosowaliśmy do niego poziomy zamówień oraz zagwarantowaliśmy ciągłość dostaw zarówno krajowych jak i importowych. Dzięki temu wyniki drugiego kwartału br. w obszarze sprzedaży są pozytywne. Wypracowaliśmy nadwyżki względem zweryfikowanych założeń. Taka sama sytuacja miała miejsce również w lipcu i sierpniu. Natomiast na początku września wynik minimalnie różnił się od prognoz, w wyniku obniżenia piku sprzedażowego związanego z niższym poziomem zakupów szkolnych i ograniczonym poziomem powrotu dorosłych do biur. Posiadaliśmy również mniejszy poziom zapasów, spowodowany nieco lepszą niż zakładaliśmy sprzedażą w poprzednich miesiącach, który teraz staramy się na bieżąco uzupełniać - powiedział Marcin Łużniak, wiceprezes TXM.

Wiceprezes podkreślił, że spółka liczy na uzyskanie wsparcia rządowego w ramach tarczy antykryzysowej, co zapewniłoby wzmocnienie majątku obrotowego wykorzystywanego na limity kredytowe oraz dodatkowe zakupy towarów. - W związku z zakończeniem procesu restrukturyzacji przygotowujemy wniosek do PFR w ramach wsparcia dla Dużych Firm dotkniętych skutkami pandemii - stwierdził Marcin Łużniak.

TXM w pierwszym półroczu br. równie restrykcyjnie podeszło do redukcji kosztów. Dotyczyło to zamknięcia 39 nierentownych (w nowej pandemicznej rzeczywistości) sklepów i zmniejszenia sieci sprzedaży do około 55 tys. m2. Przeprowadzono też m.in. optymalizację kosztów najmu oraz ograniczono koszty marketingu i działalności centrali w tym kosztów magazynowania. - Działania podjęte w tym obszarze oceniamy jako skuteczne i zgodne z planami – dodał Marcin Łużniak. W efekcie wynik netto osiągnięty w bardzo trudnym otoczeniu pierwszego półrocza br. był o 11,3 mln zł lepszy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie rok wcześniej. W samym drugim kwartale wynik operacyjny z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) wyniósł ponad 2,4 mln zł, przy przychodach na poziomie 28,8 mln zł. Przychody osiągnięte przez pierwszych sześć miesięcy br. wyniosły łącznie 60,9 mln zł.

- W minionym okresie kluczowe były również działania mające na celu wzrost sprzedaży i marży. Zredefiniowaliśmy nasze działania prosprzedażowe obejmujące zarówno obszar produktu, jak i operacji. W ramach struktury asortymentowej postawiliśmy na towar szybko rotujący, tworzący główną część koszyka zakupowego klienta TXM oraz na towar wysokomarżowy. Nową kolekcję cechuje zdecydowanie wyższa jakość, aktualne trendy w modzie przy zachowaniu poziomu niskich cen – dodała Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes TXM S.A.

- Kolejnym kamieniem milowym w prowadzonym procesie naprawczym było uprawomocnienie się pod koniec sierpnia br. układu z wierzycielami. Oznaczało to zakończenie procesu restrukturyzacji i rozpoczęcie etapu wykonywania układu. Obecnie naszym głównym celem jest stabilizacja biznesu – stwierdził Marcin Łużniak.