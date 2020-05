TXM stawia na wsparcie polskich producentów i oczekuje obniżki czynszów

TXM w restrukturyzacji otworzył 50 sklepów w galeriach handlowych. Obecnie w ramach sieci działają wszystkie z 213 placówek, które są w pełni przygotowane do przyjęcia klientów. TXM mocno stawia na wsparcie polskich producentów. W ofercie sieci ponad 50 proc. artykułów pochodzi od krajowych firm.

Zarząd spółki zaznacza, że pomimo otwarcia wszystkich sklepów oraz sprzedaży online spodziewa się spadku liczby klientów. Dlatego oczekuje obniżenia czynszów wynajmowanych powierzchni handlowych.

- Uruchomienie całej sieci sprzedaży w połączeniu z dostępnością oferty online pozwala nam zachować ciągłość funkcjonowania firmy, ale także stopniowo odbudowywać dynamikę sprzedaży sprzed pandemii. Jednakże długa droga przed nami. Klienci bardzo ostrożnie podchodzą do zakupów odzieży. Pomimo otwarcia sklepów w galeriach handlowych nadal notujemy istotny spadek wejść Klientów w porównaniu do okresu sprzed pandemii - powiedział Marcin Łużniak, Wiceprezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji. Obecnie wszystkie z 213 sklepów sieci TXM działającej na polskim rynku jest otwartych. - Do momentu wybuchu epidemii z sukcesami realizowaliśmy założony ponad rok temu program restrukturyzacji osiągając kolejne kamienie milowe procesu. Dziś, jak wiele innych firm, stanęliśmy w obliczu dramatycznego spadku przychodów i bez renegocjacji czynszów nie będziemy w stanie zachować skali działalności, pomimo uwolnienia przez rząd kolejnego etapu gospodarki – dodaje.

Pomimo wznowienia pełniej działalności operacyjnej priorytetem Spółki jest stabilizacja płynności oraz utrzymanie ciągłości funkcjonowania TXM.

- Towarzyszy nam ostrożny optymizm. Nadal stoimy przed widmem recesji i spadkiem siły nabywczej dużej części konsumentów, dla których dyskonty odzieżowe staną się nowym miejscem zakupów. Dlatego też stawiamy na atrakcyjną ofertę w przystępnej cenie. Uważamy też, że szczególnie teraz patriotyzm lokalny jest ważny. Dlatego postanowiliśmy zwiększyć udział produktów polskich producentów w naszej ofercie do 50 proc. Produkty rodzimych firm od zawsze były dostępne w TXM i niejednokrotnie przewyższają pod względem jakości towar z zagranicy – mówi Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.