TXM wykluczona z części rządowej pomocy. Zamknie 40 sklepów

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów TXM S.A. w restrukturyzacji ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej w pierwszym kwartale wynosiła 32 mln zł co oznacza spadek o 50 proc. w ujęciu rok do roku.

Sieć TXM na koniec stycznia składała się z 254 sklepów własnych o łącznej powierzchni 61,8 tys. mkw., która była o 26 proc. niższa niż na koniec stycznia 2019 – jest to sieć dla działalności kontynuowanej.

Kluczowym czynnikiem mającym determinujące znaczenie dla wyników sprzedażowych w pierwszym kwartale był wpływ ograniczeń sanitarnych wywołanych pandemią COVID-19. Od 11 marca 2020 roku TXM notuje drastyczny spadek obrotów. W ujęciu ostatniego tygodnia miesiąca w stosunku do pierwszego tygodnia tego miesiąca odnotowano spadek obrotów o 89 proc.

W odpowiedzi na dramatyczny spadek sprzedaży w sklepach oraz w celu utrzymania płynności Spółki podjęte zostały następujące działania:

- Uzgodniono z bankami finansującymi: utrzymanie finansowania poprzez zawieszenie lub zrzeczenie się praw wynikających z występujących przypadków naruszenia będących skutkiem m.in. wystąpienia epidemii koronawirusa oraz uelastycznienie linii celem krótkoterminowej poprawy płynności Spółki poprzez zawieszenie płatność odsetek kredytowych do dnia 30 czerwca 2020 – miesięcznie oznacza to 0,2 mln zł i możliwość zlecenia płatności akredytywy w ciężar kredytowy z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2020 – łączna wartość tej opcji to 4,3 mln zł.

- Wdrożono kolejne działania restrukturyzacyjne w obrębie sieci handlowej polegające na likwidacji placówek, które w perspektywie kolejnych miesięcy oraz zakładanego w tym okresie spadku obrotów jakie przewidywane są w następstwie epidemii koronawirusa nie rokowały. Spółka ocenia obecnie, iż będzie to około 40 sklepów co stanowi 18 proc. całej obecnie istniejącej sieci.

- Zawarto z przedstawicielami pracowników porozumienie w sprawie ustalenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju oraz obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20 proc. na okres trzech miesięcy począwszy od dnia 6 kwietnia 2020 roku. Spółka na dzień 31 marca 2020 roku zatrudniała 779 osób. Budżet wynagrodzeń tym samym w kolejnych trzech miesiącach będzie niższy o ten procent – 20 proc. - niższy.

