Od wybuchu pandemii z centrów handlowych w Polsce zniknęło wiele znanych marek. Oto zestawienie popularnych brandów, które w ostatnich latach zamknęły sklepy w galeriach.

W ciągu ostatnich trzech lat z polskiego rynku wycofało się wiele firm - głównie odzieżowych.

Jednym z naczęściej wymienianych powodów zamknięć jest spadek sprzedaży na skutek epidemii koronawirusa.

Innym częstym powodem zamknięć jest przegrana z kanałem e-commerce.

Tesco

To jedno z najbardziej spektakularnych wyjść z Polski w minionych latach. Choć proces rozpoczęto na długo przed wybuchem pandemii, oficjalnie brytyjski gigant spożywczy zamknął większość swoich spraw w Polsce 31 października 2021 r. Aż 301 sklepów Tesco, przejęła spółka Salling Group, właściciel Netto, w marcu 2020 r. W ręce duńskiej firmy przeszły także dwa centra dystrybucyjne. 19 hipermarketów znalazła innych właścicieli, m.in. Carrefour, Kaufland czy Leroy Merlin, a wiele gruntów zmieniło swoje przeznaczenie na np. mieszkaniowe.

Tesco, fot. Shutterstock

Camaïeu

Znana francuska marka modowa zamknęła wszystkie sklepy w Polsce z końcem czerwca 2020. Wcześniej zmieniała lokalizacje i stopniowo zmniejszała liczbę placówek. W chwili podjęcia decyzji o wycofaniu się z Polski Camaieu miała w kraju nad Wisłą 25 sklepów.

Jednak na tym nie skończyły się problemy francuskiego brandu. Camaïeu 28 września 2022 r. ogłosiła upadłość. Wszystkie aktywa zostały likwidowane i zamknięto 511 sklepów we Francji.

Jeden z salonów Camaïeu, mat.pras.

Promod

To kolejna francuska sieć sklepów odzieżowych, która wycofała się z polskiego rynku z powodu kłopotów finansowych, jakie przyniosła jej epidemia koronawirusa.

W 2021 r. z Polski zniknęło 15 działających w Polsce sklepów Promod.

Promod, mat.pras.

Hollister

Choć jedna ze sztandarowych marek Abercrombie & Fitch nie posiadała w Polsce mocnej reprezentacji, to decyzja o zamknięciu jedynego sklepu w naszym kraju przekreśliła nadzieje fanów marki na przyszłe nowe lokalizacje.

Amerykański gigant odzieżowy otworzył pierwszy warszawski butik marki Hollister w styczniu 2013 roku i był - w owym czasie - pierwszym salonem marki w środkowo-wschodniej Europie. Niestety, spadająca globalnie sprzedaż, efekty pandemii i e-commerce'owe platformy multibrandowe sprzedające Hollistera (w Polsce to Zalando i Answear) spowodowały, że butik w Warszawie mógł po prostu przestać być marce potrzebny.

Hollister, fot. ritu manoj ethan/Shutterstock

Orsay

Firma powstała w 1975r, a podbój rynku zaczynała od otwarcia 35 sklepów i zatrudnienia 220 pracowników w Niemczech. Z biegiem lat sieć sklepów z odzieżą dla kobiet rozrosła się o nowe kraje, w tym Polskę.

Pierwszy sklep Orsay pojawił się w naszym kraju 1997 r., a w 2021 roku sieć zdecydowała się zamknąć 30 polskich placówek. Oficjalnie Orsay zakończył działalność w naszym kraju 30 czerwca.

Orsay w jednym z polskich centrów handlowych, mat.pras.

Go Sport

Sieć Go Sport od 2019 r. była własnością francuską, następnie została kupiona przez singapurską spółkę Sportmaster Operations, której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym: oligarcha Nikolay Fartushnyak, Vladimir Fartushnyak oraz Alexander Mikhalskiy, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych Sportmaster.

Sieć Go Sport, przez kilku miesięcy zmagała się z ogromnymi problemami w związku z nałożeniem sankcji przez polski rząd na firmy powiązane z rosyjskimi oligarchami. Sprzedaż Go Sport zamknięto przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia upadłości.

Sieć Go Sport miała salony w 25 galeriach handlowych. Umowy najmu zostały rozwiązane przez wynajmujących pod koniec marca ubr., gdy sieć zamknęła sklepy, czyli przed ogłoszoną przez sąd w lipcu 2022 r. upadłością.

Sieć Go Sport, fot. Shutterstock

Gino Rossi

Gino Rossi, firma, która powstała jeszcze w latach 90. miała ponad 40 sklepów firmowych. W 2019 roku straty sprzedażowe sięgały 90 mln zł. W 2019 roku firmę przejęło CCC, które teraz zgodnie z przyjętym planem optymalizacji części biznesu zdecydowało się na zamknięcie stacjonarnych sklepów pod szyldem Gino Rossi.

Wciąż jednak produkty pod tą marką będą dostępne, bowiem sprzedaż przenosi się zarówno do internetu, jak i do salonów CCC.

Gino Rossi, fot. Shutterstock

Uterqüe

Uterqüe to marka specjalizująca się przede wszystkim w ręcznie wyrabianych akcesoriach. Wszystkie produkty szyte są u lokalnych rzemieślników w Hiszpanii oraz krajach ościennych (m. in. we Włoszech).

Założona została w 2008 roku jako druga marka premium w portfolio koncernu – obok Massimo Dutti. Decyzją firmy sklepy Uterqüe – w Polsce 4, a na świecie 80 – zostaną zamknięte, a Massimo Dutti ma „wchłonąć” asortyment siostrzanej marki. Zgodnie z zapowiedzią, proces ten ma się zakończyć w przyszłym roku.

Uterqüe, mat.pras.

Salamander

Salamander zamknął siedem firmowych sklepów w pierwszej połowie 2021 roku. Obuwnicza firma zrezygnowała z rynku.

"Zarząd spółki z przykrością zdecydował się na ten krok ze względu na niezwykle zaangażowanych i oddanych pracowników firmy oraz wieloletnich, lojalnych klientów" - głosi komunikat.

Jak podkreślono, "po blisko trzech dekadach uczestniczenia z sukcesem w rozwoju polskiego handlu detalicznego, zarząd nie widzi ekonomicznych perspektyw krótko- i średnioterminowych w dotychczasowym modelu biznesowym".

Jako powód wskazano "wyraźne zmiany na polskim rynku obuwniczym, a także zmiany w zakresie popytu spowodowane pandemią COVID-19".

Tape à l’oeil

Francuska marka odzieży dziecięcej Tape à l’oeil z końcem roku 2021 zamknęła wszystkie sklepy stacjonarne w Polsce – poinformowała spółka na swoim profilu FB. Tape à l’oeil miała ponad 300 sklepów na całym świecie, a w Polsce marka pojawiła się w 2013 r. wraz z otwarciem swoich pierwszych 10 sklepów w centrach handlowych, znajdujących się m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie.

Sportisimo

W połowie 2020 r. czeska sieć sklepów sportowych Sportisimo poinformowała, że zamyka placówki stacjonarne w Polsce i skupia się na rozwoju sklepu internetowego.

Czas koronawirusowego zamknięcia pozwolił nam na chwilę zatrzymać się, raz jeszcze przemyśleć nasze priorytety i stał się dla nas impulsem do zmian. (...) Zdecydowaliśmy się całą naszą energię zainwestować w rozwój naszego sklepu internetowego. Wierzymy, że w dzisiejszych czasach jest to najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy sposób robienia zakupów - poinformowała firma na swojej stronie internetowej.

Sieć Sportisimo liczyła wtedy 104 sklepy w Czechach, 30 na Słowacji, 44 w Rumunii oraz trzy w Polsce.

Hebe Apteka

Sieć drogerii i aptek Hebe działała w Polsce od 2011 roku. Jej właścicielem był Jeronimo Martins, spółka znana w Polsce przede wszystkim z dyskontów Biedronka. Spółka zrezygnowała z dalszej działalności pod szyldem Hebe Apteka i zamknęła 47 placówek.

Hebe Apteka, mat.pras.

Jak podał wówczas właściciel sieci, Hebe wycofuje się z rynku farmaceutycznego, bo nie jest w stanie uzyskać "niezbędnego efektu skali w tej branży".

