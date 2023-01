Klienci Lidl Polska mogą nieustannie korzystać z akcji promocyjnych, dzięki którym kupią produkty w niższych cenach. Od poniedziałku 9 stycznia w sklepach obowiązuje Tydzień XXL.

W Lidlu wystartował Tydzień XXL.

Dzięki niemu można zaoszczędzić, kupując produkty w powiększonych tzn. rodzinnych opakowaniach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z dodatkowej 10-procentowej zniżki na ponad 300 produktów XXL.

W związku z rosnącą inflacją oraz sytuacją ekonomiczną wielu polskich rodzin, coraz większa liczba klientów zmuszona jest do bardziej rozważnych zakupów oraz oszczędzania. Lidl Polska rozumiejąc tę sytuację, nieustannie dba o to, aby móc oferować klientom wysokiej jakości produkty w niskiej oraz konkurencyjnej cenie. Obecnie w sklepach Lidl Polska, dzięki akcjom takim jak gratisowe środy z Lidl Plus oraz Tania sobota, możemy kupić produkty w jeszcze niższych cenach.

W poniedziałek 9 stycznia do Lidl Polska powraca oferta Tygodnia XXL, w trakcie którego klienci będą mieli dostęp do korzystniejszych ofert pod względem ceny, ale także gramatury produktu. Sieć zaprasza klientów do kupowania powiększonych opakowań ulubionych marek w korzystnych cenach – to doskonała szansa na oszczędne zakupy. Co ważne, posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli skorzystać z 10-procentowej zniżki na ponad 300 produktów XXL.

Wśród hitów najnowszej oferty Tygodnia XXL m.in. znajdziemy warzywa i owoce z Ryneczku Lidla. W supercenach oferowane będą także wędliny, nabiał, makarony, oliwki, dania gotowe, jaja, lody oraz słodkie i słone przekąski. Oprócz oferty produktów spożywczych klienci będą mieli dostęp do środków czystości oferowanych w większych opakowaniach.

Oferta Tygodnia XXL dostępna będzie w sklepach Lidl Polska od poniedziałku 9 stycznia do środy 11 stycznia lub do wyczerpania zapasów.

