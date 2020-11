Tylko 4 proc. internautów nie kupuje on-line. 76 proc. kupuje raz na miesiąc

Epidemia koronawirusa wpływa na zmianę nawyków zakupowych. Już 76 proc. osób korzystających z internetu wybiera się na zakupy online co najmniej raz w miesiącu, a tylko 4 proc. deklaruje, że nie robi tego w ogóle. Klienci w sklepach wirtualnych najczęściej kupują ubrania, sprzęt RTV/AGD oraz kosmetyki i perfumy. Żywność zamawia już co dziesiąta osoba – wynika z badania zleconego przez CBRE. Eksperci firmy prognozują, że w tym roku udział zakupów online w całkowitej sprzedaży będzie wynosić aż 10 proc. co przekłada się także na wzrost zapotrzebowania firm na powierzchnię magazynową.