Tylko w polskim handlu jest 150 tys. wakatów. To szansa dla uchodzców z Ukrainy

Dodano: 01 mar 2022 19:47

Większość osób przybywających z Ukrainy do Polski to kobiety, które mogą podejmować pracę w usługach, logistyce czy branży spożywczej. - Tylko w sektorze handlu jest nawet ok. 150 tys. wakatów - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service, Przewodniczący Platformy HR Pracodawców RP.