Tymczasowy punkt szczepień rusza w Galerii Dominikańskiej

Mieszkańcy Wrocławia i okolic mogą zaszczepić się przeciw COVID-19 w tymczasowym punkcie szczepień utworzonym przez centrum medyczne LUX MED, na terenie Galerii Dominikańskiej. Akcja potrwa od najbliższego czwartku do soboty.

Już wkrótce wrocławianie będą mogli zaszczepić się przeciw COVID-19 w Galerii Dominikańskiej.

Tymczasowy punkt szczepień powstanie w lokalu znajdującym się na poziomie -1 w galerii.

Opiekę medyczną w nim zapewni LUX MED. Placówka będzie przyjmowała pacjentów w dniach 24-26 czerwca.

Nowy punkt szczepień wyposażony jest w odpowiednią infrastrukturę organizacyjno-techniczną. Do dyspozycji pacjentów są dwa stanowiska obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny. Pacjenci przyjmowani będą w nim przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Szczepienia będą realizowane pierwszą dawką szczepionki firmy Pfizer, preparatem Comirnaty. Natomiast drugą dawkę szczepionki będzie można przyjąć w wyznaczonym terminie w placówce LUX MED.

Z myślą o najmłodszych pacjentach w wieku 12-15 lat, przez cały czas dostępny będzie lekarz udzielający kwalifikacji lekarskiej. Podczas szczepienia dzieci przeciw COVID-19 konieczna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na szczepienie.

Centra handlowe i Lux Med wspierają program szczepień

Uruchamianie tymczasowych punktów szczepień w Polsce ma na celu usprawnienie procesu szczepienia powszechnego. Swoje wsparcie w utworzeniu nowego miejsca wraz z udostępnieniem zaplecza organizacyjno-technicznego zadeklarowała także Galeria Dominikańska wspólnie z centrum medycznym LUX MED. Nowo otwarty punkt we wrocławskiej galerii to kolejny tymczasowy punkt szczepień, utworzony w centrum handlowym należącym do Grupy Atrium – pierwszy funkcjonuje w Atrium Plejada w Bytomiu.

Grupa LUX MED aktywnie współdziała w walce z pandemią, biorąc udział w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19. Obecnie realizuje szczepienia we własnych centrach medycznych, zapewniając pacjentom bezpieczeństwo i najwyższą jakość obsługi.

- Bez wahania włączyliśmy się w organizację tymczasowego punktu szczepień wspólnie z naszym najemcą. Współpracując możemy osiągnąć bardzo wiele dobrego, a wspólne zaangażowanie Galerii Dominikańskiej i LUX MED w szczytny cel jest najlepszym przykładem wzajemnych działań na rzecz lokalnej społeczności - zauważa Ewa Hiller, dyrektor Galerii Dominikańskiej. - Tworząc dodatkowe miejsce szczepień, rozszerzamy możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19, zapewniając mieszkańcom szybszy powrót do normalności. Wszystkie osoby, które zgłoszą się do punktu, będą mogły zaszczepić się bez zbędnych formalności – mówi Ewa Hiller.