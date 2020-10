Tysiąc metrów pod szyldem Carrefoura w Dekadzie Nysa

Centrum handlowe Dekada Nysa nawiązało współpracę z siecią supermarketów Carrefour. Sklep zajmie 1000 mkw. powierzchni, która zostanie zaaranżowana tak, aby klienci mieli łatwy i komfortowy dostęp do poszukiwanych produktów.

W przestronnych wnętrzach nowego supermarketu odwiedzający skorzystają z pełnej oferty popularnej sieci, która zostanie dodatkowo dostosowana do preferencji lokalnych konsumentów. Pojawią się artykuły z kategorii m.in. Zdrowa Półka, Kuchnie Świata i Półka Regionalna. Oprócz produktów spożywczych Carrefour będzie oferował szeroki asortyment przemysłowy, a także produkty sezonowe.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że blisko 50 tysięczne miasto potrzebuje dużego sklepu spożywczego, dlatego wybraliśmy partnera, który był wyczekiwany przez przyszłych klientów centrum. Przy dzisiejszym tempie życia trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez możliwości zrobienia wygodnych zakupów wielobranżowych w jednym miejscu i zaoszczędzenia w ten sposób cennego czasu. Cieszę się, że dzięki rozwijaniu naszej galerii handlowej możemy wspierać mieszkańców Nysy i okolic w ich codziennym życiu – mówi Maciej Kwit, dyrektor centrum handlowego Dekada Nysa.

Dekada Nysa otworzy swoje drzwi dla klientów w tym roku. Otwarcie zaplanowano na 1 grudnia. Na dwóch kondygnacjach obejmujących łącznie ok. 20 tys. mkw. powierzchni najmu swoją działalność będą prowadzić różnorodne marki, wśród nich m.in. Top Secret, Apart, Ryłko, Reserved, Sinsay, Cropp, Diverse, House, Vistula i Wólczanka, Kubenz, Big Star, CCC, Quiosque, 4F, Martes Sport, 50style, Smyk, Empik, RTV Euro AGD, Rossmann, Swiss, Yes, Briju, Pepco i KiK. Przestrzeń centrum wypełnią także lokale gastronomiczne, w tym miejscowy burger bar Pan Buła. Część handlową dopełnia strefa usługowa, w której znajdą się salony sieci komórkowych T-Mobile i Play. Na terenie galerii przewidziano miejsce na łącznie 80 lokali handlowo-usługowych, restauracji czy kawiarni oraz strefę rekreacyjno-rozrywkową z multipleksem kinowym.

Dużym udogodnieniem dla osób odwiedzających centrum, zwłaszcza tych robiących w nim duże, codzienne zakupy, m.in. w nowym sklepie Carrefour, będzie podziemny parking na ponad 440 samochodów.

- Cieszę się, że klienci galerii Dekada już wkrótce będą mogli korzystać ze sklepu Carrefour Market. Widzimy, że zapotrzebowanie na markety franczyzowe jest duże, dlatego stale je rozwijamy. Niewątpliwym atutem naszego formatu jest elastyczne podejście, dzięki czemu możemy wziąć pod uwagę specyfikę centrum handlowego w Nysie i to, jakie produkty będą cieszyć się największym zainteresowaniem klientów z najbliższej okolicy – mówi Wojciech Sypień, dyrektor odpowiedzialny za rozwój supermarketów franczyzowych w Carrefour Polska.

W przygotowaniu i sfinalizowaniu umowy spółkę Dekada SA wspierała firma BOIG.