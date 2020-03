Tysiące podpisów. Branża gastronomiczna składa własne postulaty osłonowe

Pod listem branży gastronomicznej do premiera podpisało się niemal 2,4 tys. osób. Jest to zapewne najliczniejsze grono ze wszystkich dotychczasowych branżowych inicjatyw. - Dołączyłem do niego listę postulatów, ponieważ rozwiązania zaproponowane w Tarczy Antykryzysowej nie wspierają naszej branży – tłumaczy Norbert Redkie, Founder, CEO & non-executive Head Chef Grupy Warszawa, znanej z prowadzenia lokali takich jak: Biała – zjedz i wypij, Zorza, Warszawa Powiśle czy Syreni Śpiew.

List zamieszczony był na stronie www.petycjeonline.com od 10 marca.

– Zależało mi na tym, aby przed wysłaniem do rządu uzbierał odpowiedni wolumen podpisów. Udało się. Jest to zapewne najliczniejsze grono ze wszystkich dotychczasowych branżowych inicjatyw. Dołączyłem do niego listę postulatów, ponieważ rozwiązania zaproponowane w Tarczy Antykryzysowej nie wspierają naszej branży – tłumaczy Norbert Redkie, który bierze czynny udział we wszystkich możliwych inicjatywach gastronomicznych związanych z pakietem osłonowym.

Dopłaty z funduszu pracy

W pakiecie zebranych przez niego postulatów znalazł się m.in. zapis o możliwości zwrotu VAT–u w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Z perspektywy restauratorów ważne jest również ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy w trybie uproszczonym, bez konieczności składania pełnego wniosku w trybie art. 67a i artykułów następnych ordynacji podatkowej oraz umorzenie odsetek.

– Z uwagi na spadek obrotów i zyskowności biznesu gastronomicznego odpowiednie instytucje powinny wyrazić zgodę na rozłożenie w czasie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – tłumaczy Norbert Redkie.

Dodatkowo domaga się przejściowego subsydiowania pensji pracowniczych dla branż i przedsiębiorców, których działalność została zawieszona, bądź istotnie ograniczona ze względu na epidemię poprzez uruchomienie dopłat z funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Wsparcie ma objąć umowy o pracę i zlecenia oraz kontrakty B2B. Pomogłoby to w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej w okresie przejściowym i zminimalizowałoby znaczącą redukcję etatów.

Jednocześnie przejściowe ograniczenie wysokości tzw. wynagrodzenia postojowego do 50 proc. obniży koszty zatrudnienia w sytuacji braku obrotów.

Pensje, czynsz i opłaty

Zdaniem Norberta Redkie warto też na okres epidemii przesunąć terminy na złożenie deklaracji podatkowych czy sprawozdań finansowych.

– Ważne jest także uzyskanie korzystnego finansowania dłużnego, względnie gwarancji bankowych i poręczenie do wysokości 100 proc. pozyskiwanych kredytów, w tym na pokrycie pensji pracowniczych, czynszu oraz opłat stałych i dofinansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Prosimy o wskazanie osoby do kontaktu w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którą branża gastronomiczna mogłaby współpracować w tym zakresie – wyjaśnia Norbert Redkie.

1

2