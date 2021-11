Ubrania Do Oddania otwierają pierwszy cyrkularny butik w Galerii Mokotów. I będą kolejne

Rzeczywistość zmienia się za sprawą globalnych trendów – zwrotu w kierunku mody zrównoważonej i odpowiedzialnej, ale też racjonalnej konsumpcji. Ten przełom w branży handlowo-odzieżowej nie miałby miejsca gdyby nie wspólny projekt Ubrania Do Oddania i Unibail-Rodamco-Westfield, który swój rezultat ma w powstałym Cyrkularnym Butiku w warszawskiej Galerii Mokotów. A to dopiero początek ogłoszonej właśnie współpracy pomiędzy partnerami.

Drugi obieg to nie jest chwilowy eko-trend, a konieczność zauważana przez największych graczy rynku odzieżowego i trendsetterów.

Jeszcze dwa lata temu pomysł na otwarcie sklepu z odzieżą używaną w centrum handlowym byłby określony co najmniej jako odważny.

Ubrania Do Oddania to założony w 2018 roku polski start up, który z powodzeniem prowadzi platformę fundraisingową, łączącą zbiórki odzieży używanej ze wsparciem finansowym na rzecz organizacji charytatywnych. Dotychczas, dzięki niepotrzebnej odzieży użytkowników portalu Ubrania Do Oddania, do 120 organizacji charytatywnych trafiło przeszło 620 000 zł. Głównym celem start-upu jest zmiana w branży odzieżowej i skierowanie jej ku odpowiedzialnej konsumpcji. Zosia Zochniak i Tomek Bocian konsekwentnie realizują swoje założenia, a w projekcie łączą siły wyłącznie z najlepszymi.

„- Gdy otrzymaliśmy propozycję spotkania ze strony Galerii Mokotów trochę w to niedowierzaliśmy. Jedna z najbardziej prestiżowych galerii handlowych w Polsce złożyła nam propozycję nie do odrzucenia, zapraszając odzież używaną w swoje progi. Jadąc na spotkanie nadal wydawało nam się to nierealne, a dziś obsługujemy pierwszych klientów, którzy w Cyrkularnym Butiku sięgają po drugi obieg. To niesamowite – mówi Zosia Zochniak, współzałożycielka Ubrania do Oddania.

Cyrkularne Butiki to długofalowy projekt współpracy pomiędzy Ubrania do Oddania a Unibail-Rodamco-Westfield, właściciela i zarządcy Galerii Mokotów. Celem przedsięwzięcia jest otwarcie salonów tego typu w najważniejszych centrach handlowych z polskiego portfolio URW.

Cyrkularny butik, czyli co?

Cyrkularny Butik Ubrania Do Oddania to urzeczywistnienie idei obiegu zamkniętego i odpowiedzialnej konsumpcji. Każdy klient Galerii Mokotów, oprócz tradycyjnych zakupów, ma możliwość nabycia ubrań z drugiego obiegu. Dodatkowo, jeżeli chce pozbyć się niepotrzebnych rzeczy może zostawić je w Cyrkularnym Butiku i na miejscu zdecydować jaką organizację charytatywną wesprze swoją darowizną