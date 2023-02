Moda cyrkularna będzie dostępna w nowej formie. Ubrania Do Oddania ruszyły ze sprzedażą online na platformie lalafo.pl

Ubrania Do Oddania, marka znana z wielopłaszczyznowego wprowadzania ubrań do drugiego obiegu, rozpoczęła sprzedaż internetową w serwisie lalafo.

W ofercie znaleźć możnaponad 20 000 sztuk wyselekcjonowanych rzeczy z drugiego obiegu na każdą okazję: vintage, casual, okolicznościową, a także markową i nową z metkami.

W ramach działań pomocowych część oferowanego towaru przekazana jest za darmo - to tekstylia, które można zamówić ponosząc jedynie koszty przesyłki.

Ubrania Do Oddania to marka, która od 2018 roku z sukcesem redefiniuje pojęcie drugiego obiegu na rynku tekstylnym. Początkowo prowadziła platformę fundraisingową www.ubraniadooddania.pl, wspierając kampanie charytatywne - każdy 1 kg zebranych rzeczy to 1 zł dla organizacji NGO, którym dotychczas przekazała ponad 1 300 000 złotych. Obecnie firma New Solutions Group, twórca Ubrania Do Oddania działa kompleksowo i na wielu płaszczyznach, wyznaczając trendy na rynku odzieży używanej.

Drugi obieg w Internecie

New Solutions Group sprzedaje odzież z drugiego obiegu w 13 sklepach własnych - Butikach Cyrkularnych oraz UDO Second Handach, zbudowała program Let's Circle Together dla marek modowych oraz Program Partnerski dla właścicieli sklepów second hand. Teraz wkracza w świat sprzedaży re-commerce zachowując swoją filozofię zgodną z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego.

Wejście do świata re-commerce jest kolejnym etapem rozwoju naszej strategii. Udało nam się wypracować rozwiązanie, dzięki któremu, jesteśmy w stanie sprzedawać online ubrania z drugiego obiegu w bardzo atrakcyjnych cenach, które do tej pory ze względu na koszty obsługi re-commerce były zarezerwowane dla second handów stacjonarnych - Tomasz Bocian, CEO marki Ubrania Do Oddania.

Przyjazna platforma dla wszystkich

lalafo.pl - platforma internetowa i aplikacja mobilna, z której korzysta marka Ubrania Do Oddania, to rozwiązanie promujące ekologię i oferujące wyszukiwanie asortymentu po rozmiarach, typach i opisach. Od 7 lat działa na Ukrainie, w Serbii, Grecji, Kirgistanie i Azerbejdżanie, a od 2022 roku także w Polsce. lalafo przyjmuje przedmioty z drugiej ręki, fotografuje i przygotowuje do umieszczenia w katalogu wraz ze szczegółowym opisem każdej rzeczy, a następnie wysyła bezpośrednio do kupującego.

Wiemy jak ważne w wymiarze ekologicznym i społecznym jest wspieranie gospodarki cyrkularnej. Skupiamy sią na tym, by nasze działania ułatwiały i skracały procesy digitalizacji drugiego obiegu rzeczy. Dlatego nasza aplikacja mobilna i serwis internetowy są bardzo intuicyjne dla kupujących i dostawców. A dzięki nawiązaniu współpracy z Ubrania Do Oddania możemy zaoferować niepowtarzalną ofertę produktów z drugiej ręki - Anna Polischuk, co-founderka lalafo.

Odzieży vintage dostępna w nowej formie

W ofercie Ubrania Do Oddania w serwisie lalafo znaleźć można szeroką ofertę odzieży z drugiego obiegu - damskich, męskich i dziecięcych. W serwisie wystawionych jest ponad 20 000 sztuk odzieży vintage, casualowej, okolicznościowej oraz outletowej z metkami, a liczba rzeczy oferowanych przez Ubrania Do Oddania będzie systematycznie powiększana.

Zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z międzynarodową platformą lalafo, bowiem podziela nasze wartości w zakresie działalności charytatywnej i dbałości o planetę. Poza tym, korzystanie z niej jest bardzo proste, zarówno przez platformę internetową, jak i aplikację na smartfony Tomasz Bocian, CEO marki Ubrania Do Oddania.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl