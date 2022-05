Ubrania Primark będą droższe. Brytyjska sieć zmaga się z rosnącymi kosztami i inflacją

Brytyjskie firmy odzieżowe walczą z rosnącymi kosztami działalności. Wszystko wskazuje jednak na to, że jesienią odczują je również klienci sklepów marki Primark.

Brytyjską gospodarkę dobijają wysokie ceny energii, transportu i paliwa.

W niemal każdym sektorze gospodarki firmy przenoszą na klientów wyższe koszty działalności.

Primark od jesieni podnosi ceny na część asortymentu.

Wielka Brytania boryka się z wysokimi kosztami utrzymania i transportu. Inflacja jest tam najwyższa od 40 lat, a pandemia, zakłócenie łańcuchów dostaw oraz wojna na Ukrainie generują dodatkowe problemy gospodarcze. Ceny rosną w horrendalnym tempie - wielu mieszkańców Wysp stara się zaoszczędzić, m.in. na ogrzewaniu czy dojazdach do pracy. Z kolei biznes - pozbawiony możliwości oszczędzania, przerzuca część kosztów na konsumentów i usługobiorców.

Ceny odzieży w górę

Sieci Next, Greggs i Superdry już zapowiedziały podwyżki cen na cały asortyment lub część produktów dostępnych w salonach. Primark zdecydował się na podobny ruch od jesieni. Associated British Foods, do której należy odzieżowa marka zapowiada jednak, że podwyżki obejmą część jesiennej kolekcji i zimowe zapasy asortymentu.

Jak twierdzi John Bason, dyrektor finansowy w firmie Primark, firma nadal jest zaangażowana w „przystępność cenową dla wszystkich”.

Żałuję, że musimy podnieść ceny. Jest to odzwierciedlenie skali inflacji, którą obserwujemy – powiedział John Bason dla BBC.

Associated British Foods przewiduje również spadek konsumpcji. Klienci mogą wydawać mniej, ponieważ budżety są napięte przez wyższe koszty utrzymania.