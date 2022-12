Biedronka od poniedziałku (19.12) rusza z promocją, która umożliwi realne oszczędności i odzyskanie 100 proc. wartości ulubionych produktów przy okazji kolejnych zakupów.

Wystarczy zrobić zakupy za min. 49 zł, dodatkowo wrzucając do koszyka produkt objęty promocją danego dnia.

Uzyska się wówczas 100 proc. rabatu w formie vouchera.

Akcja promocyjna trwa przez 3 dni, do 21.12 br.

W poniedziałek (19.12) promocją objęty jest Twaróg Sernikowy President, 1 kg. Jeśli klient zrobi zakupy za min. 49 zł i dodatkowo zdecyduje się na produkt objęty promocją danego dnia (na jednym paragonie) z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, otrzyma voucher o wartości 100 proc. ceny zapłaconej za produkt promocyjny do zrealizowania na kolejne zakupy. Analogiczna sytuacja dotyczy karpia (płat ze skórą z karpia świeżego Marinero), który znajdzie się w promocji we wtorek (20.12) oraz schabu wieprzowego bez kości pakowanego próżniowo Kraina Mięs objętego promocją tylko w środę (21.12). Vouchery będzie można zrealizować w trakcie zakupów w dniach 23.12-24.12.2022 r. Voucherów nie można łączyć.

Sieć Biedronka oferuje wiele akcji promocyjnych, które pozwalają naszym klientom na realne oszczędności. Mamy nadzieję, że nasza najnowsza akcja z voucherem, pozwalająca na odzyskanie 100 proc. wartości produktu objętego promocją, pozwoli naszym klientom cieszyć się ulubionymi produktami, bez których nie wyobrażają sobie tradycyjnych Świąt - mówi Mikołaj Gala, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Przy zakupach uprawniających do wykorzystania vouchera obowiązują standardowe wyłączenia: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz wszelkie usługi czy doładowania, w tym doładowania do telefonów, karty podarunkowe czy doładowania kart podarunkowych. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach sieci Biedronka.

