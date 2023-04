Galeria Północna zanotowała mocne otwarcie 2023 roku. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku centrum handlowe odwiedziło średnio o 12 proc. więcej klientów niż w tym samym okresie w 2022 roku.

Wyraźnie wyróżnił się styczeń, kiedy to Galeria Północna zaobserwowała rok do roku footfall wyższy aż o 16 proc.

Nie bez znaczenia dla footfallu jest też rozwój oferty.

Obiekt z optymizmem wchodzi więc w II kwartał.

Mimo inflacji i większej skłonności konsumentów do oszczędzania, Galeria Północna pozostaje jednym z najchętniej wybieranych obiektów handlowych w Warszawie, o czym świadczą wyniki z pierwszego kwartału, ale nie tylko – mówi Roman Bugajczyk, dyrektor Galerii Północnej i Head of Retail in Poland w GTC SA.

Już w II połowie 2022 r. obserwowaliśmy stabilny trend wzrostowy, który ulokował wskaźniki na wysokim poziomie. To co dziś obserwujemy to wyraźna kontynuacja tego pozytywnego dla obiektu zjawiska. Daje nam to dobry start w 2023 rok i pokazuje, że Galeria Północna skutecznie opiera się wyzwaniom, jakie pojawiają się na rynku handlowym – dodaje.

Zdaniem przedstawiciela GTC SA w wynikach procentuje przede wszystkim oferta obiektu. – Przemyślany, prorodzinny tenant-mix, oparty na znanych polskich i zagranicznych markach lifestylowych, ale także topowych sieciach off-price i EDLP jest dziś jednym z największych wyróżników Północnej, który przyczynia się do konsekwentnego wzrostu footfallu – mówi Roman Bugajczyk.

Blisko 200 sklepów, punktów usługowych i lokali gastronomicznych, a także bogata oferta rozrywkowa przyciąga kupujących, a także – co istotne – buduje lojalność klienta. Już dla 3 na 4 konsumentów z lokalnego rynku jesteśmy centrum handlowym pierwszego wyboru, co pokazały nam badania GfK. To znajduje także odzwierciedlenie we wskaźnikach, w których coraz mocniej ważą klienci robiący u nas regularne zakupy – mówi.

Nie bez znaczenia dla footfallu jest też rozwój oferty. Tylko w 2022 roku w Północnej zadebiutowało aż 9 nowych marek, w tym m.in. omnichannelowy koncept MODIVO x eobuwie, nowa sieć EDLP – Gudi Home, LeeCooper, Femestage czy strefa kawiarniano-coworkingowa CoWork Cafe. I kwartał przyniósł natomiast otwarcie lokalu teleoperatora Plus/Polsat Box, a także reopeningi marek Junior i Puma w prestiżowych lokalizacjach na parterze. Kolejne brandy szykują się do otwarcia, w tym m.in. TEDi i Beerstore.

Poszerzając tenant-mix stawiamy w dużej mierze na marki profootfallowe, ale także atrakcyjne konsumencko brandy i świeże koncepty handlowe. Zależy nam bowiem na tym, aby klient znajdował w Północnej nowoczesną ofertę, która się wyróżnia, ale jednocześnie zaspokaja wszystkie jego potrzeby zakupów, a przez to jest ceniona. Efekt tego jest taki, że dziś aż 95 proc. klientów wystawia pozytywną notę naszemu mixowi – tłumaczy Roman Bugajczyk.

Ale nie tylko oferta nakręca ruch. Czynnikiem, który przyczynia się do rozwoju footfallu jest także dynamiczny rozwój Białołęki, dzielnicy Warszawy, w której położony jest obiekt. To część stolicy, która notuje największą w mieście liczbę nowych inwestycji mieszkaniowych. Obecnie w realizacji są tutaj aż 40 projektów deweloperskich. Kilka dużych, tuż przy Północnej, już zostało oddanych.

Rozwój mieszkalnictwa na Białołęce przyciąga nowych mieszkańców z innych części Warszawy i całego regionu. Dzielnica już dziś zajmuje 3. miejsce w stolicy pod względem liczby ludności i dalej rośnie. To zapewnia Północnej stały napływ nowych klientów i poszerzanie rynku „od środka”, czemu sprzyja fakt, że znaczna część inwestycji realizowana jest w I i II strefie zasięgu naszego obiektu – dodaje.

Obiekt z optymizmem wchodzi więc w II kwartał. – Przed nami niezwykle intensywny leasingowo, ale także marketingowo okres, który pozytywnie wpłynie na footfall. Już lada moment otwieramy nasz ogród na dachu z licznymi atrakcjami, w tym ogródkami kawiarnianymi, placami zabaw czy nową wystawą. To atrakcja, która przyciąga klienta w sezonie. Mamy także zaplanowany cały cykl profootfallowy imprez wiosenno-letnich. Nie zabraknie też nowych inwestycji, tworzonych z myślą o kliencie – zapowiada.

