Dla Napollo, polskiej firmy zarządzającej procesami inwestycyjnymi, rok 2022 był bardzo owocny.

Z powodzeniem udały się Napollo otwarcia nowych inwestycji.

Udały się także zgodne z trendami przebudowy istniejących galerii handlowych.

Postawiono również na rozwój strategii zgodnej z ESG.

Głównym filarem rozwoju firmy Napollo w 2022 była kontynuacja strategii otwarć nowych inwestycji – parków handlowych typu convenience, czyli N-Parków. Tym, co wyróżnia format N-Parków jest oferta każdorazowo profilowana zgodnie ze specyfiką lokalizacji, tak by optymalnie wykorzystać jej potencjał, potrzeby klientów oraz plany rozwojowe najemców. Firma otworzyła w ostatnich miesiącach obiekty w Łanach pod Wrocławiem, Pszczynie oraz Gnieźnie, w sumie ponad 20 000 GLA.

N-Park w Łanach.

N-Park w Łanach powstał przy wschodniej obwodnicy Wrocławia, w gminie Czernica. Okoliczni mieszkańcy szczególnie chwalą sobie dojazd do parku handlowego, bowiem z inicjatywy Napollo oraz Gminy, został on ułatwiony, dzięki uruchomieniu dodatkowego przystanku komunikacji wewnątrzgminnej. Dogodna lokalizacja to także duża zaleta N-Parku w Pszczynie - najbliższym przystankiem komunikacji miejskiej dla N-Parku jest powiatowa linia autobusowa F1, prace mające umożliwić dojazd bezpośrednio z ulicy Bielskiej dobiegają końca.

N-Parku w Pszczynie.

Z kolei N-Park w Gnieźnie uzupełnił ofertę już od kilku lat prężnie działającej w mieście Galerii Piastova. Obydwa gnieźnieńskie obiekty proponują szeroką ofertę handlową na ponad 16 000 GLA.

N-Park w Gnieźnie.

W 2022 roku ruszyła także nowa inwestycja – budowa N-Parku w Piotrkowie Trybunalskim, niedługo rozpocznie się budowa w Olkuszu i Białogardzie oraz Tarnobrzegu, czekamy także na Pozwolenie na Budowę w Ozorkowie. A rozbudowie zostaną poddane N-Parki w Starej Iwicznej oraz przy ul. Maślickiej we Wrocławiu - zapowiada Krzysztof Elsner, Członek Zarządu Napollo.

- Napollo wciąż obserwuje panujące na rynku trendy i na bieżąco dostosowuje ofertę w już działających obiektach – stąd decyzje o zmianach najemców w warszawskiej Galerii Renova, Galerii Grodova, zlokalizowanej w Grodzisku Mazowieckim i Galerii Piastova w Gnieźnie. W naszych galeriach handlowych tak dopasowujemy i aktualizujemy ofertę, by sprostać oczekiwaniom klientów – komentuje Dorota Beltrani, Dyrektor Działu Komercjalizacji i Zarządzania w Napollo. – w Galerii Renova otworzyliśmy niedawno lokal lubianej marki Tedi, przeprowadziliśmy tam również metamorfozę Top Secret, a przed samymi Świętami zaprosiliśmy klientów do pierwszego w Warszawie sklepu marki NKD. Renova ma zatem obecnie w swojej ofercie całkiem spory pakiet marek odzieżowych, m.in.: C&A, KiK, Pepco, Cocodrillo, Greenpoint, 50 Style. W Galerii Grodova pojawiły się za to m.in. marki 4F, Triumph, Gatta, YES, Greenpoint. Dzięki wprowadzaniu nowych marek do istniejących obiektów, przedłużaniu umów najmu oraz podpisywaniu nowych w planowanych obiektach, możemy pochwalić się komercjalizacją ponad 20 000 mkw. w samym 2022 roku. Jednocześnie, postawiliśmy jednak nie tylko na rozwój naszej oferty – dbamy również o to, by obiekty powstające pod egidą Napollo spełniały wymogi ekologiczne. Z N-Parki w Gorzowie Wlkp., Pszczynie, Gnieźnie oraz wkrótce w Piotrkowie zaplanowane zostały zgodnie ze strategią ESG - na dachu budynku znajdują się bowiem panele fotowoltaiczne, oświetlenie bazuje na lampach LED, a niedługo właściciele elektrycznych samochodów będą mogli skorzystać z dostępnej na miejscu ładowarki, co będzie już standardem dla wszystkich obiektów Napollo.

Napollo planuje także i w 2023 kontynuować strategię zrównoważonego rozwoju – Certyfikat BREEAM będzie już standardem dla wszystkich budynków firmy, powstających od stycznia przyszłego roku. Późną wiosną otworzy się kolejny N-Park w Piotrkowie Trybunalskim, z kolei na koniec roku 2023 planowane są otwarcia parków w Olkuszu i Białogardzie. Nieustannie pozyskiwane są nowe działki pod budowę N-Parków, w ostatnich miesiącach nabyliśmy 5 nieruchomości pozwalających wybudować na nich obiekty handlowe o powierzchni od 5.500 do 10.000 GLA, a kolejne projekty są w przygotowaniu - dodaje Krzysztof Elsner, Członek Zarządu Napollo.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl