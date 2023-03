Nowe regulacje w Unii Europejskiej mają wyeliminować oszustów na platformach do najmu krótkoterminowego, m.in. na Airbnb i Booking.com. Ujednolicony system ma zmniejszyć napięcia między stałymi mieszkańcami, a gospodarzami z platform do najmu.

UE chce ujednolicić regulacje dotyczące platform do najmu krótkoterminowego.

Turystyczne pobyty w dzielnicach mieszkaniowych generuje m.in. problem w odbieraniu odpadów i niezadowolenie stałych mieszkańców.

Airbnb przyjęło zmianę z optymizmem i z tej okazji przypomniało swoje stanowisko w kwestii ujednolicenia przepisów.

W pierwszej połowie 2022 r. mieszkańcy UE spędzili w wynajętych mieszkaniach 200 mln nocy. Aż 89 proc. Europejczyków, którzy skorzystali z usług najmu krótkoterminowego, poleciłoby ten sposób najmu innym. Równocześnie wraz z popularnością najmu krótkotrwałego rośnie cena mieszkań w turystycznych lokalizacjach, nadprodukcja śmieci. Użytkownicy do najmu krótkotrwałego muszą się też liczyć z oszustwami.

Państwa członkowskie chcą jednak, aby to się zmieniło i podejmuje kroki, żeby ujednolicić przepisy.

Dzięki zmianie platformy stworzą wspólny system rejestracji wynajmujących. O legalności ofert będzie zapewniał numer rejestracyjny nieruchomości. Nowe zasady mają przyczynić się m.in. do zmniejszenia biurokracji i kosztów platform, a jednocześnie umożliwiłoby władzom posiadanie danych potrzebnych do zarządzania przestrzenią miejską np. dostosowywanie terminów wywożenia śmieci.

- Z zadowoleniem przyjmujemy postępy w zakresie ogólnounijnych zasad najmu krótkoterminowego. To dobra wiadomość dla unijnej gospodarki turystycznej i wielu Gospodarzy, którzy dzielą swoje domy, aby zwiększyć swoje dochody. Nadal zachęcamy UE do skupienia na dyskusji nad różnicami w lokalnych przepisach, które uniemożliwiają wielu zwykłym Europejczykom dzielenie domów i czerpanie korzyści z wynajmu” – powiedziała Georgina Browes, Head of EU Public Policy Airbnb.

- Na tym rozporządzeniu skorzystają zarówno podmioty z segmentu krótkoterminowego wynajmu zakwaterowania: gospodarze będą mieli łatwą procedurę rejestracji, platformy będą miały jeden zbiór zasad dotyczących informacji, które muszą przekazywać, podróżni będą lepiej chronieni przed oszustwami, a władze będą w stanie regulować w oparciu o dokładne i wiarygodne dane - Ebba Busch, szwedzka ministra ds. energii, biznesu i przemysłu oraz wicepremierka.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl