Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji [NACP] umieściła chińską korporację Xiaomi na liście międzynarodowych sponsorów wojny.

Firma Xiaomi została umieszczona na liście międzynarodowych sponsorów wojny w związku z kontynuacją prac w Federacji Rosyjskiej po wybuchu wojny na pełną skalę.

Xiaomi nadal jest liderem sprzedaży smartfonów w Rosji.

Od 2018 roku do dziś Xiaomi zajmuje pierwsze miejsce w sprzedaży w sklepach internetowych agresora, a także posiada rozbudowaną sieć oficjalnych autoryzowanych sklepów detalicznych Mi Store w całym kraju.

Xiaomi zwiększyło dostawy do Federacji Rosyjskiej o 39 proc. w trzecim kwartale 2022 roku w porównaniu do poprzedniego – czyli do czasu trwania wojny na dużą skalę.

W 2022 roku Xiaomi podwoiło swój udział w rynku: w lipcu 2022 roku Xiaomi i jego podmarka POCO łącznie zajmowały 42 proc. rosyjskiego rynku smartfonów i zajmowały pierwsze miejsce pod względem sprzedaży.

Xiaomi nie ogłosiło planów wyjścia z Federacji Rosyjskiej, choć od wiosny ubiegłego roku nie prowadzi działań marketingowych w kraju agresora - podał nazk.gov.ua.

Według oficjalnych danych, w 2021 r. rosyjski oddział Xiaomi uzyskał przychody w wysokości 202 mln USD, z czego firma płaci podatki, dając tym samym Federacji Rosyjskiej pieniądze na utrzymanie armii.

Teraz Xiaomi aktywnie przywraca rekrutację do rosyjskich biur i ogłosiło oficjalne rozpoczęcie sprzedaży swoich flagowych smartfonów, co wskazuje na zamiary firmy przywrócenia pełnej obecności w Rosji - poinformował portal pravda.com.ua.

W ten sposób Xiaomi Corporation sponsoruje agresję militarną, zauważa NACP.

Agencja przypomniała też, że w 2021 roku firma została liderem w produkcji smartfonów na świecie, produkując również sprzęt AGD, tablety, smartwatche, oprogramowanie, hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne i wiele innych.

Xiaomi odpowiada na zarzuty

W odpowiedzi Xiaomi wydało oświadczenie.

Xiaomi jest firmą z branży elektroniki użytkowej, oferującą produkty wyłącznie do użytku cywilnego i komercyjnego. Wierzymy, że każdy konsument na świecie ma prawo do dostępu do narzędzi komunikacyjnych i informacji w Internecie. Prowadzimy działalność konsumencką w ponad 100 krajach oraz regionach i przestrzegamy wszystkich praw i przepisów w każdej jurysdykcji, w której działamy - twierdzi firma.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się oskarżeniu Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (ukr. NAZK / ang. NACP), że jesteśmy „międzynarodowym sponsorem wojny". Nie wspieramy żadnych działań wojennych. W pełni popieramy pokój na świecie. Naszą misją jest umożliwienie każdej osobie podwyższania komfortu swojego życia dzięki technologii - zaznacza Xiaomi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl