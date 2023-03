Ukraińska sieć sklepów spożywczych Silpo szuka możliwości, by wprowadzić tę markę na polski rynek. Firma szuka już w Polsce lokalizacji, gdzie mogłaby otworzyć pierwsze placówki.

Jak podają portale Wiadomoscihandlowe.pl i Allretail.ua, jeden z liderów ukraińskiego handlu spożywczego, Fozzy Group, szuka możliwości wprowadzenia do Polski sieci supermarketów Silpo.

Silpo to ukraińska korporacja handlowa prowadząca sieć sklepów spożywczych. Firma z siedzibą w Kijowie na Ukrainie została założona przez Wołodymyra Kostelmana w 2001 roku. Dziś jest wiodącą siecią supermarketów w strukturze sprzedaży Grupy Fozzy.

Fozzy Group to druga pod względem wielkości grupa na ukraińskim rynku spożywczym, która szuka możliwości ekspansji poza granicami kraju. Ma w swoim portfolio ok. 700 sklepów w Ukrainie. Teraz naturalnym kierunkiem wydaje się Polska. Wejściu na polski rynek sprzyja nie tylko bliskość geograficzna i kulturowa, ale też fakt, że wielu klientów tej sieci przeprowadziło się właśnie do Polski. Na pewno firma mogłaby więc liczyć na swoich ukraińskich klientów, którzy mieszkają dziś w naszym kraju.

Sieć Silpo znana jest z tego, że otwiera nietypowe, tematyczne sklepy. Uruchomiła już m.in. placówki w stylistyce teatru cieni, steampunka, kosmosu lub cyrku. Powstały też sklepy z Nikolą Teslą, Małym Księciem czy grą S.T.A.L.K.E.R. wybranymi jako motywy przewodnie.

Wiadomoscihandlowe.pl podają, że Silpo ma prowadzić rozmowy z przedstawicielami kilku krajów europejskich. Portal wymienia m.in. Słowację, Czechy, Rumunię oraz Bułgarię. Ostateczna decyzja o wyborze kierunku rozwoju jeszcze nie zapadła.

