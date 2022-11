Prologis Park Warsaw-Żerań oddał fasadę jednego z budynków w tym parku, we władanie ukraińskiemu artyście, Aleksovi Maksiovowi.

Prologis działa na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, w których prowadzi biznes.

Jest nie tylko dobrym sąsiadem, ale także tworzy i wzbogaca otoczenie swoich parków logistycznych.

Chcąc wpisać się i ożywić przestrzeń miejską na terenie Prologis Park Warsaw-Żerań oddał fasadę Aleksovi Maksiovowi, który stworzył na niej ogromny mural 3D, prezentujący cztery sikorki.

W symbolice zwierząt te ptaki są znakiem komunikacji, radości, zaradności i otwartości na świat. Uważane są za symbole szczęścia, bywają wiązane z pozytywnym myśleniem oraz pomyślnością. Przynoszą dobre wiadomości. Poza tym sikorki to ptaki charakterystyczne zarówno dla Polski, jak i Ukrainy – uzasadnia swoje inspiracje Alex Maksiov.

- Praca Alexa wpisuje się w koncept Prologis PARKLife, czyli miejsca, które jest miłą, przyjazną przestrzenią, nie tylko do pracy, ale też do odpoczynku. Dlatego w Prologis dbamy o to, by w naszych parkach logistycznych było dużo zielonych stref relaksu z ławkami, altanami i grillowiskami, montujemy domki dla jeży i owadów, zachęcamy do korzystania z transportu niskoemisyjnego, poprzez udostępnianie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wiat dla rowerów czy stacji ich naprawy – mówi Marta Glinka, Director, Head of Property Management Prologis w Polsce.

Alex Maksiov pochodzi z Ukrainy. Swoją przygodę ze sztuką zaczynał od rysunku, malarstwa i renowacji dzieł sztuki. Od kilkunastu lat specjalizuje się w street-arcie, szczególnie w tworzeniu grafik 3D. Jest twórcą między innymi największego ulicznego obrazu 3D w Ukrainie o powierzchni 457mkw. i największego muralu w Kijowie (16 pięter). Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród. W Polsce współpracuje z łódzką fundacją Urban Forms. Jak sam przyznaje, mural w Prologis Park Żerań to jeden z największych jakie namalował. Nie jest to jego pierwsza współpraca z Prologis. Wcześniej Maksiov stworzył mural 3D, prezentujący syrenę wyłaniającą się z morskich fal na wodnym silosie w Prologis Park Łódź.

