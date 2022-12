We Wrocławiu ruszył ukraiński sklep Best Market. Na półkach znajdują się produkty z Ukrainy oraz z Litwy, Mołdawii, Armenii czy Gruzji.

Best Market to duży ukraiński sklep z produktami naszego wschodniego sąsiada.



Oficjalne otwarcie Best Market we Wrocławiu miało miejsce 17 grudnia.

Best Market pierwszych klientów przyjął 10 grudnia, ale pierwsze dni były testowe, podczas których m.in. uzupełniano i dowożono towar.

Best Market działa na parterze Domu Handlowego Kameleon.

W Best Market we Wrocławiu można kupić m.in. ukraińską słoninę, suszone ryby, przekąski do piwa, kawior z jesiotra lub pstrąga, wędliny, pierogi pielmieni. Z pieczywa m.in. czarny litewski chleb lub żytni łotewski do tego dużo słodyczy i tortów.

Na Ukrainie bardzo dużo zamknęło się fabryk, albo pracują z problemami, bo nie mają prądu i gazu. Staramy się ściągnąć towar z Ukrainy, ale jak się nie udaje to poszykujemy producentów na przykład z Niemiec gdzie produkowane są przysmaki z Ukrainy, jako alternatywa z przysmakami Wschodniej Europy. Też orientujemy się na Polaków, którzy bardzo popierają Ukrainców w tych trudnych czasach – podkreśla Yelyzaveta Pavlova, menedżerka w Best Market we Wrocławiu.

Best Market do końca 2022 roku będzie mieć w Polsce 12 sklepów we wszystkich największych miastach.

Firma Best Market powstała w listopadzie 2019 roku. Założyli ją bracia Serhij i Roman Kolesnyky, którzy są obywatelami Ukrainy.

