Popularne trójmiejskie Centrum Handlowe Osowa wzmacnia ofertę odzieżową o nowy, powiększony salon Monnari.

Polska marka właśnie otworzyła sklep na powiększonej powierzchni wraz z rozbudowaną ofertą produktową.

Monnari tworzy razem z innymi najemcami, takimi jak H&M, CARRY, Lee Wrangler, Patrizia Aryton, Bytom, Triumph, Apart, Pepco i 5-10-15 zróżnicowaną kategorię mody i akcesoriów w CH Osowa. Salon marki został otwarty ponownie w zmienionej lokalizacji i w nowej aranżacji wnętrza.

Cieszymy się, że nasi stali najemcy dostrzegają potencjał, aby rozbudowywać swoją ofertę w CH Osowa. Monnari to znana marka odzieżowa, odnosząca sukcesy na rynku modowym już od 20 lat. Tym bardziej doceniamy fakt, iż możemy obecnie oferować klientkom naszego centrum jeszcze bardziej urozmaicony asortyment ponadczasowych kolekcji starannie wykonanych i jakościowo wykończonych kobiecych ubrań i dodatków Monnari - mówi Aleksandra Słowińska, dyrektor Centrum Handlowego Osowa.

Nowy salon Monnari został zaprojektowany nie tylko na powiększonej powierzchni blisko 400 mkw., ale też w nowoczesnym, ustandaryzowanym dla całej marki koncepcie. Lokalizacja salonu znajduje się w centralnej części galerii, naprzeciwko drogerii HEBE, dzięki czemu widoczność marki w centrum handlowym została dodatkowo wzmocniona.

Monnari to polska marka odzieżowa, która w przyszłym roku będzie świętować jubileusz 25-lecia. Jest to marka z tradycją, stworzona dla kobiet, które cenią sobie elegancję oraz ponadczasowe stylizacje. Szeroki asortyment ubrań oraz dodatków dostępny jest w ponad 195 salonach w całej Polsce oraz w sklepie internetowym emonnari.pl. Wzornictwo Monnari to jakość, estetyka i najnowsze trendy modowe. Wszystkie te elementy nasze klientki odnajdą w nowej kolekcji Jesień / Zima 2022. Nowy salon będzie charakteryzował się ustandaryzowanym dla całej marki Monnari konceptem handlowym, do którego nasi klienci są przyzwyczajeni - mówi Monika Wendorff, Dyrektor Marketingu marki Monnari.

W styczniu 2022 roku przejęliśmy odpowiedzialność za komercjalizację CH Osowa, w kwietniu podpisaliśmy także umowę na zarządzanie obiektem. Otwarcie nowego salonu Monnari w tej galerii to pierwsza widoczna zmiana zapowiadająca kolejne, jakie będziemy wdrażać w tym obiekcie w niedalekiej przyszłości, a dotyczące dalszej dywersyfikacji i jakości tenant miksu w tym oraz innych centrach typu convenience, zarządzanych przez Sierra Balmain - dodaje Agata Stańkowska, Head of Leasing w Sierra Balmain Polska.

CH Osowa w Gdańsku jest jednym z pierwszych obiektów handlowych w Trójmieście, korzystającym z dogodnej lokalizacji i zapewniającym klientom wygodny, bezpłatny parking i szybkie zakupy. W obiekcie znajduje się blisko czterdzieści sklepów, w tym sieciowe rozpoznawalne marki polskie i międzynarodowe, stoiska oraz usługi towarzyszące. Tworzą one uzupełniającą się ofertę we wszystkich najważniejszych dla odwiedzających segmentach: spożywczym, mody i akcesoriów, zdrowia i urody, multimediów, wyposażenia wnętrz i ogrodów oraz usługowym czy gastronomicznym.

