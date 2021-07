Umowa najmu w galerii handlowej w dobie pandemii. Kodeks cywilny pomoże?

Istotą umowy najmu, w tym najmu lokalu w galerii handlowej jest oddanie najemcy przez wynajmującego rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za zapłatę przez najemcę na rzecz wynajmującego umówionego czynszu.

Na początku pandemii, a następnie od jesieni 2020 r. aż do maja 2021 r., działalność galerii handlowych podlegała ograniczeniom przybierającym postać m.in. zakazu handlu detalicznego.

Straty najemców, wynikające z pandemicznego spowolnienia gospodarczego oraz cyklicznie wprowadzanych zakazów handlu, skutkowały wprowadzeniem przez ustawodawcę rozwiązań legislacyjnych mających na celu zapewnienie najemcom narzędzi umożliwiających przeciwdziałanie skutkom tzw. „lockdownów”.

I tak, w dniu 31 marca 2020 r. wszedł w życie art. 15ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Ustawa covidowa”). Z treści art. 15ze ust. 1 Ustawy covidowej wynika, że w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi od oddania do używania powierzchni handlowej. Jednakże warunkiem skorzystania z powyższego uprawnienia jest złożenie przez uprawnionego do używania powierzchni handlowej (a zatem także najemcę lokalu w galerii) bezwarunkowej i wiążącej oferty przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., przedłużony o sześć miesięcy, która to oferta powinna zostać złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia wzmiankowanego zakazu.

Powyższe należy rozumieć w ten sposób, że przykładowo, najemca lokalu w galerii zainteresowany zwolnieniem z obowiązku uiszczania czynszu najmu za okres trwania zakazu handlu detalicznego w galerii, który przypadał w okresie 07 – 27 listopada 2020 r., powinien złożyć ofertę przedłużenia umowy najmu o okres 6 miesięcy + 21 dni. Rozwiązanie to wzbudziło wiele kontrowersji i było postrzegane przez najemców galerii handlowych jako wątpliwy rodzaj pomocy stawiający ich przed dylematem, czy lepiej skorzystać ze zwolnienia z czynszu jednocześnie wydłużając okres trwania umowy najmu czy też uregulować należności wobec wynajmującego i uniknąć przedłużenia trwania umowy.

