Umowy w galeriach zawieszone. Po pandemii czynsze będą niższe

Jak wynika z autopoprawki do specustawy ws. pakietu antykryzysowego oraz wypowiedzi Jadwigi Emilewicz, po ustaniu epidemii najemca będzie zobowiązany do złożenia oferty właścicielowi/zarządcy centrum handlowego, tak jak wynikało to ze starej umowy, jednak na dłuższy okres i na początek z niższym czynszem.

- Wprowadzamy rozwiązanie dla najemców galerii handlowych, które dziś są zamknięte. Aktualny stan prawny zwalnia najemców z płatności czynszu. Dodajemy elementy, które zakładają, że po zakończeniu stanu epidemii, w sposób automatyczne będą wygasać obowiązujące umowy, a najemcy będą podpisywać nowe. W pierwszych miesiącach ich obowiązywania będę obniżone – w porównaniu do czasu przed epidemią - mówi Emilewicz.

- To szansa na przetrwanie tych firm i tych branż, które nie mogą prowadzić swojej działalności - tłumaczy Jadwiga Emilewicz,

Obecnie ze względu na stan epidemii zakazano prowadzenia niektórych działalności gospodarczych w galeriach handlowych, w których powierzchnia sprzedaży przekracza 2000 mkw.

Autorzy poprawki napisali, że przepis o czasowym wygaśnięciu umów powinien obowiązywać od dnia ogłoszenia zakazu, przepis o powinności złożenia oferty od dnia zniesienia tego zakazu.