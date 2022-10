Unibail-Rodamco-Westfield wdraża Energy Emergency Plan, czyli program oszczędności energii w centrach handlowych. Firma intensyfikuje zainicjowane kilka lat temu działania, dzięki którym zwiększa efektywność energetyczną obiektów.

Wysokie ceny energii, wynikające z trudnej sytuacji na rynku energetycznym w Europie, skłaniają właścicieli nieruchomości komercyjnych do jeszcze bardziej efektywnego zarządzania jej zużyciem.

Właściciel i operator Westfield Arkadia, Westfield Mokotów, Galerii Wileńskiej oraz Wroclavii od lat podejmuje działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii.

Unibail-Rodamco-Westfield od 2016 roku realizuje długofalową strategię, w ramach której koncentruje się na ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW), właściciel i operator Westfield Arkadia, Westfield Mokotów, Galerii Wileńskiej oraz Wroclavii już od 2016 roku skutecznie realizuje w swoich obiektach strategię BetterPlaces2030, której celem są działania sprzyjające oszczędzaniu energii, pozytywnemu wpływaniu na środowisko naturalne i zrównoważony rozwój. W tym roku URW wprowadziło także Energy Emergency Plan, który ma zminimalizować negatywny wpływ potencjalnego kryzysu gospodarczego na działania swoich centrów handlowych.

Unibail-Rodamco-Westfield reaguje na bieżące potrzeby, ale planuje długofalowo

Firma powołała grupę roboczą odpowiedzialną za opracowanie czasowych rozwiązań, dzięki którym można jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii elektrycznej w obiektach.

Westfield Mokotów, mat.URW

Jesteśmy świadomi, że sytuacja w Polsce i Europie jest w tym momencie kryzysowa. Dlatego wprowadziliśmy szereg działań doraźnych, które nie wpłynęły na komfort klientów i pracowników, ale pozwoliły nam na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej – mówi Filip Kryłowicz, Head of Shopping Centre Management Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce.

- W pierwszej połowie roku, między innymi dzięki wygaszeniu oświetlenia dekoracyjnego, nieznacznemu obniżeniu temperatury w okresie grzewczym i zmniejszeniu klimatyzacji w okresie letnim, udało nam się osiągnąć ponad 20 proc. oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w stosunku do pierwszej połowy 2019 roku – mówi Filip Kryłowicz. – Widzimy, że tego typu działania są konieczne, by zabezpieczyć naszą działalność biznesową – podkreślił.

Westfield Arkadia, fot. URW

W ramach programu oszczędności energii zainicjowano konkretne działania, które przynoszą realne korzyści. Dzięki obserwacji ruchu i zachowań klientów, URW na bieżąco dostosowuje pracę systemu wentylacji i klimatyzacji w różnych strefach obiektów. W godzinach otwarcia i w strefach o zmniejszonym ruchu zdecydowano się np. na wygaszenie oświetlenia dekoracyjnego.

Zadbano jednocześnie, by wprowadzone rozwiązania nie wpłynęły znacząco na komfort klientów i pracowników centrów handlowych zarządzanych przez URW – istotnym wsparciem w tym zakresie były np. inteligentne systemy zarządzania budynkiem, które zapewniają stały monitoring wszystkich systemów takich jak wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie, zużycie wody, co pozwala na bieżące dostosowywanie do rzeczywistych potrzeb, a przez to zmniejszenie wykorzystania zasobów.

URW wśród pionierów ekologicznego podejścia do biznesu

Redukcja zużycia energii jest tylko jednym z elementów długoterminowej kompleksowej strategii BetterPlaces2030, ogłoszonej w 2016 roku. W czasach, kiedy ochrona środowiska nie miała tak priorytetowego znaczenia na rynku nieruchomości, firma Unibail-Rodamco-Westfield świadomie zobowiązała się do redukcji zużycia energii o 30 proc. i obniżenia emisji CO2 o 50 proc. i konsekwentnie dąży do realizacji zamierzonego celu. Aktualnie wszystkie centra handlowe URW nabywają wyłącznie zieloną energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Od wielu lat URW współpracuje też z Krajową Agencją Poszanowania Energii, z którą analizuje i opracowuje najlepsze rozwiązania dla wszystkich budynków z polskiego portfolio – co nie jest standardowym i często wykorzystywanym krokiem w sektorze handlowym.

Z Unibail-Rodamco-Westfield współpracujemy od pięciu lat. Analizujemy innowacyjne rozwiązania, które są dostosowane do potrzeb funkcjonowania budynku – mówi Piotr Krysik, ekspert ds. efektywności energetycznej KAPE, opiekun projektów realizowanych w centrach handlowych URW.

Wroclavia, fot. URW

– We Wroclavii pracujemy na przykład nad systemem naturalnego chłodzenia obiektu tzw. free coolingiem. Wykorzystujemy niską temperaturę powietrza w ciągu nocy, aby skrócić czas pracy klimatyzacji w ciągu dnia – dodaje.

Według eksperta, dowodem na to jest świadome zarządzanie pracą urządzeń zainstalowanych w budynkach, stosowanie oświetlenia typu LED, realizacja działań mających na celu oszczędność energii jak np. modyfikacja automatyki budynkowej, wspomniany wcześniej free-cooling, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Galeria Wileńska, fot. URW

Oszczędności powstające w wyniku optymalizacji zużycia energii przekładają się nie tylko na funkcjonowanie centrów handlowych i ich najemców, ale również na wizerunek obiektów jako miejsc dbających o zrównoważony rozwój i podejmujących działania służące ich neutralności dla środowiska. Każde centrum handlowe URW realizuje także długoterminowy Long Term Energy Action Plan i ma zaplanowanych do 2030 roku ok. 20 projektów, które zakładają modernizację, ograniczenie zużycia i generowanie oszczędności w obszarach takich jak np. ogrzewanie, chłodzenie czy oświetlenie.

