Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, działania na rzecz lokalnej społeczności oraz budowania więzi międzyludzkich to główne priorytety długofalowej strategii Better Places 2030 realizowanej przez Unibail-Rodamco-Westfield.

Unibail-Rodamco-Westfield należy do grona liderów zrównoważonego rozwoju w branży nieruchomości handlowych.

Strategia Better Places 2030 opiera się na trzech filarach: „BetterSpaces”, „BetterCommunities”, “BetterTogether” i obejmuje najbardziej istotne dla Grupy obszary i wartości.

Unibail-Rodamco-Westfield zostało nagrodzone za działania ESG Westfield Arkadia, Galerii Mokotów (obecnie Westfield Mokotów), Galerii Wileńskiej i Wroclavii podczas gali PRCH Retail Awards.

Właściciel i zarządca Westfield Arkadia, Westfield Mokotów, Galerii Wileńskiej i Wroclavii aktywnie wspiera lokalne społeczności.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) już od 2016 roku realizuje kompleksową strategię Better Places 2030 – wówczas przyjęto ambitne cele, m.in. redukcji energii o 30 proc. i emisji dwutlenku węgla o 50 proc. do 2030 r.

Ponadto każde centrum URW realizuje, tzw. „Long Term Energy Action Plan” i do 2030 roku ma zaplanowanych ok. 20 projektów, które zakładają m.in. modernizację obiektu, ograniczenie zużycia energii elektrycznej i generowanie oszczędności w obszarach takich jak np. ogrzewanie, chłodzenie czy oświetlenie. Wszystko to ma bezpośredni wpływ na efektywne funkcjonowanie poszczególnych centrów.

Segregacja odpadów i recykling

Nie od dziś wiadomo, że segregacja odpadów ma ogromny wpływ na środowisko naturalne, dlatego URW kładzie mocny nacisk na tę część swojej działalności operacyjnej, dbając tym samym o zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem biznesu, a naturą. Wszelkie działania służące efektywnemu wykorzystaniu zasobów, w tym odpadów, realizowane są we współpracy z najemcami i partnerami.

Strategia Better Places 2030 zakłada, że do 2025 roku śmieci z obiektów URW nie będą trafiały na wysypiska. W przypadku polskich centrów ten cel został spełniony już w ubiegłym roku. Od 2021 r. 100 proc. odpadów – w zależności od frakcji – poddawane jest recyklingowi, rekultywacji lub odzyskowi termicznemu.

Zrozumienie lokalnych potrzeb

URW podejmuje także szereg inicjatyw skupionych na aktualnych w danym czasie problemach i potrzebach różnych grup interesariuszy.

Od momentu ataku Rosji na Ukrainę, URW aktywnie wspierało uchodźców, m.in. poprzez zbiórki darów oraz zakup artykułów wskazanych przez Sztab Kryzysowy Urzędu Miasta stołecznego Warszawy. Z kolei we Wrocławiu, pracownicy Wroclavii, w ramach wolontariatu, zaaranżowali teren zewnętrzny Przystanku Grochowa – miejsca pobytu osób z Ukrainy. Co więcej, Unibail-Rodamco-Westfield wspiera także ukraińskich przedsiębiorców, zapraszając do centrów Westfield Arkadia i Westfield Mokotów butik Kapsula, w którym klienci mogą kupić ubrania i dodatki od projektantów z Ukrainy.

Butik Kapsula w Westfield Arkadia, w którym klienci mogą kupić ubrania i dodatki od projektantów z Ukrainy. mat.pras.

W ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 centra handlowe firmy zaangażowały się także w pomoc medykom, wpierając finansowo i rzeczowo wybrane szpitale i fundacje. Firma angażowała się również w szereg akcji pomocowych finansując posiłki dla seniorów i osób samotnych. Westfield Mokotów – oprócz wsparcia finansowego – we współpracy z fotografką Moniką Szałek, zorganizowało wystawę zdjęć prezentującą emocje i codzienne trudy wszystkich przedstawicieli personelu szpitala MSWiA w Warszawie.

Nietypowe działania na rzecz lokalnej społeczności

W zakresie inicjatyw społecznych URW od lat realizuje szereg projektów rzecz społeczności lokalnej. Wdrażane rozwiązania oparte są na dialogu z urzędami dzielnic i miast, a nierzadko również z udziałem społeczności lokalnej i na jej rzecz.

Dni Seniora w Galerii Wileńskiej, mat.pras.

Centra handlowe włączają się w różnorodne wydarzenia, chcąc dostarczać pozytywnych doznań i doświadczeń okolicznym mieszkańcom. Galeria Wileńska wspiera finansowo inicjatywy podejmowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ, a od 2 lat jest jednym z partnerów koncertu i konkursu Nowe Brzmienia Warszawskich Ulic. Z kolei wydarzenia organizowane w Westfield Arkadia są regularnie obejmowane patronatami burmistrzów okolicznych dzielnic: Śródmieścia, Woli i Żoliborza. Są to eventy przygotowane z myślą o mieszkańcach, np. event na dzień ziemi, spacery po okolicznych dzielnicach „Po Woli na Żoli” czy aktywności sportowe dla dzieci „Sportowe soboty”.

URW nie boi się poruszać ważnych tematów, dlatego niejednokrotnie udostępniało przestrzenie reklamowe w swoich obiektach lokalnym stowarzyszeniom i wspierało je w działaniach zapobiegających przemocy wobec kobiet, ochronie dzieci czy aktywnościom na rzecz osób niepełnosprawnych.

Mammobus przed Wroclavią. mat.pras

Bezpłatne kursy zawodowe i warsztaty

Unibail-Rodamco-Westfield w swoich centrach w Polsce kreuje przestrzeń do zatrudnienia pośrednio i bezpośrednio ok. 9,5 tys. osób. Jako pracodawca mocno angażuje się w integrację z miejscem pracy czy partnerstwa z lokalnymi fundacjami i instytucjami. Co roku realizuje również program „URW4Jobs – Pracuj z nami".

W 2022 r., w ramach V edycji projektu „Pracuj z nami”, URW zorganizowało bezpłatne kursy zawodowe oraz webinary. Zajęcia przygotowane są z myślą zarówno o osobach dopiero wchodzących na rynek pracy, tych zainteresowanych zmianą zawodową, studentach, którzy poszukują pracy dorywczej, jak i bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem zawodowym, którzy chcą nabyć nowe umiejętności i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku. Partnerem tegorocznej edycji były Fundacja reGeneracja oraz Re:Start Kariery.

PRCH Retail Awards 2022, mat.pras.

Zwycięzca PRCH Retail Awards w kategorii ESG

Doskonałym potwierdzeniem wieloletniego zaangażowania URW w działania ESG jest otrzymana w tym roku nagroda. W tegorocznej, XIII edycji konkursu, PRCH Retail Awards URW zostało nagrodzone w nowoutworzonej kategorii: Działania ESG obiektu handlowego roku. Jury składające się z przedstawiciel branży, doceniło zaangażowanie Westfield Arkadia, Galerii Mokotów (obecnie Westfield Mokotów), Galerii Wileńskiej i Wroclavii w działania na rzecz środowiska naturalnego i lokalnej społeczności.

