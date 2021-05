Unibail-Rodamco-Westfield wspiera najemców gastronomicznych

Od początku maja tego roku rząd poluzował obostrzenia obowiązujące handel. Sklepy, także te w centrach handlowych, zostały otwarte. Od 15 maja, odwiedzający centra handlowe ponownie mogą odwiedzić te restauracje i kawiarnie, które prowadzą ogródki zewnętrzne – z zachowaniem bezpiecznego dystansu między stolikami. Już 28 maja klienci będą mogli w pełni skorzystać z oferty lokali gastronomicznych, przy założeniu 50 proc. maksymalnego obłożenia i przy zachowaniu wypracowanych zasad bezpieczeństwa.

Polski oddział spółki Unibail-Rodamco-Westflield postanowił pomóc swoim najemcom w przywróceniu ruchu w ich lokalach, organizując akcje promocyjne.

– Zależy nam na tym, by stworzyć dla naszych klientów najlepszy powrót do zakupów stacjonarnych, a tym samym na wsparciu naszych najemców. Centra handlowe w pierwszym tygodniu maja odnotowały bardzo dobre wyniki, co tylko potwierdza, jak bardzo klienci są spragnieni powrotu do normalności. Dlatego też w najbliższym czasie w centrach zarządzanych przez Unibail-Rodamco-Westfield zaplanowaliśmy szereg akcji promocyjnych i kampanii, których celem jest zwiększenie ruchu nie tylko w lokalach handlowych, lecz także w strefie gastronomicznej – komentuje Grzegorz Grajkowski, Director of Operations Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce. – Jednocześnie podkreślamy, że zawsze działamy z zachowaniem najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa, tak aby zarządzane przez nas galerie były możliwie najbezpieczniejszym miejscem dla odwiedzających – dodaje.

Jedną z ważnych inicjatyw podejmowanych przez URW jest akcja promocyjna „Zrób zakupy i #WspierajGastro”. Za zakupy w centrach handlowych i okazanie paragonów w odpowiednim punkcie, klienci mogą dostać vouchery do wykorzystania w strefach gastronomicznych. Pilotażowa odsłona programu odbyła się w marcu tego roku we Wroclavii. W drugim tygodniu maja skorzystali z niej także klienci Westfield Arkadia. Odwiedzający Galerię Mokotów i Wroclavię będą mogli otrzymać vouchery za zakupy zrealizowane od 7 do 19 czerwca.

Mechanizm akcji „Zrób zakupy i #WspierajGastro” jest bardzo prosty - za każde wydane 150 zł klienci wyżej wymienionych galerii handlowych, uczestniczący w programach lojalnościowych, otrzymają vouchery o wartości 30 zł, które będą mogli wykorzystać w wybranych kawiarniach i restauracjach.

