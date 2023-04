Sprzedaż kompleksu Europa Centralna w Gliwicach to - jak dotąd - największa tegoroczna transakcja na rynku centrów handlowych. W 2022 r. była nią przejęcie Forum Gdańsk przez NEPI Rockcastle. Przypominamy, do kogo należą największe galerie w Polsce.

Manufaktura Łódź stawia nie tylko na zakupy

powierzchnia handlowa: 127 tys. mkw.

liczba sklepów: 250

zarządca obiektu: Apsys Polska

właściciel: Union Investment Real Estate GmbH

lokalizacja: Łódź

Manufaktura w Łodzi jest celem dla turystów i miejscem spotkań dla mieszkańców Łodzi. Obiekt oferuje muzea, kino, teatr, ponad 250 butików i sklepów, place zabaw dla dzieci, klub fitness oraz kilkadziesiąt restauracji i kawiarni. Punktem centralnym kompleksu jest ponad Rynek Włókniarek Łódzkich, na którym organizowane są imprezy kulturalne i rozrywkowe.

Powierzchnia handlowa obiektu ma 127 tys. mkw. a na niej klienci znajdą: 4F, Apart, Super-Pharm, Auchan, Avon, Big Star, Burger King, Bytom,Calzedonia, CCC, Cinema City, Converse, Crocs, Cropp, Czas na herbatę, Decathlon, Douglas, Duka, E. Wedel, Empik, Etam, Gatta, Grycan, H&M, Hebe, Home&You, Hugo Boss, Jysk, Karmello, Kontigo i Lego.

Manufaktura w Łodzi to ośrodek handlowo-rozrywkowy z ponad 250 sklepami. Fot. mat. pras.

Westfield Arkadia przyciąga światowe marki

powierzchnia handlowa: 117 tys. mkw.

liczba sklepów: około 240

zarządca obiektu: Unibail-Rodamco-Westfield

właściciel: Unibail-Rodamco-Westfield

lokalizacja: Warszawa

Westfield Arkadia w Warszawie na 117 tysiącach mkw. powierzchni handlowej oferuje około 240 lokali. W otwartym w 2004 roku obiekcie działa wiele flagowych sklepów światowych marek. Klienci znajdą tu m.in. salony: Victoria’s Secret, Peek&Cloppenburg, Sephora, Douglas, Zara, H&M, Huawei, Xiaomi, Rituals, Lego.

Jednym z wyróżniających się elementów centrum handlowego jest przyjazne podejście do osób ze spektrum autyzmu - wprowadzono m.in. tzw. "godzin ciszy" oraz możliwość wypożyczenia plecaka z akcesoriami sensorycznymi.

Wiosną 2023 roku Arkadia zapewni swoim klientom dodatkowe atrakcje, w tym spotkania ze stylistą osobistym oraz możliwość zakupów z projektantem wnętrz.

Westfield Arkadia - centrum handlowe w Warszawie z ponad 240 lokali. Fot. mat. pras.

Magnolia Park - największe centrum handlowe na Dolnym Śląsku

powierzchnia handlowa: 100 tys. mkw.

liczba sklepów: ponad 260

zarządca obiektu: CBRE Global Investors

właściciel: CBRE Global Investors

lokalizacja: Wrocław

Magnolia Park to ogromne centrum handlowe we Wrocławiu, które oferuje swoim klientom ponad 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Łączna powierzchnia handlowa obiektu wynosi 100 tys. mkw., a zmotoryzowani klienci mogą skorzystać z prawie 3 tys. darmowych miejsc parkingowych.

Wśród najemców znajdują się takie marki jak: Peek&Cloppenburg, Zara, H&M, C&A, Reserved, CCC, Deichmann, KappAhl, Carry, New Yorker, TK Maxx oraz HalfPrice. Centrum handlowe oferuje także bogatą ofertę jubilerską oraz sportową, w tym marki jak Apart, Jubitom, Yes, W.Kruk, Pandora, Tous, Savicki, Swarowski, Decathlon, Intersport, Martes Sport oraz Regatta Great Outdoors. Na terenie Magnolia Park znajduje się także plac zabaw dla dzieci i strefa street workout.

Magnolia Park wrocławski kompleks handlowy. Fot. mat. pras.

Posnania: największe centrum handlowe w Wielkopolsce

powierzchnia handlowa: około 100 tys. mkw.

liczba sklepów: 220

zarządca obiektu: Unibail-Rodamco-Westfield

właściciel: Unibail-Rodamco-Westfield

lokalizacja: Poznań

Posnania łączy w sobie funkcje handlowe i rozrywkowe. Wielkopolskie centrum handlowe ma około 100 tys. mkw. Na tej powierzchni klienci znajdą 220 butików, 40 kawiarni i restauracji, 40 sklepów średnio i wielkopowierzchniowych oraz całoroczny food hall – Food Fyrtel. Marki w obiekcie są dostępne m.in.: Carrefour, Zara, C&A, H&M, Empik, Smyk, Primark, Rossman, Reserved, Leroy Merlin, Super-Pharm, Carry, Home&You, Ryłko i CCC.

Bonarka City Center - największa galeria w Małopolsce

powierzchnia handlowa: ponad 95 tys. mkw.

liczba sklepów: 230

zarządca obiektu: Apsys Polska

właściciel: NEPI Rockcastle

lokalizacja: Kraków, dzielnica Podgórze

Bonarka to wielofunkcyjne centrum handlowe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze.

Na ponad 95 tys. mkw. powierzchni użytkowej znajduje się 230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Media Expert, Primark, TK Maxx oraz kino Cinema City. Obiekt pozostawia do dyspozycji klientów 3,2 tys. miejsc parkingowych. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Właścicielem Bonarki jest NEPI Rockcastle, a zarządcą Apsys Polska.

Bonarka City Center: Wielofunkcyjne centrum handlowe na terenie dawnych zakładów chemicznych

Silesia City Center - 86 tys. mkw. i ponad 300 sklepów w Katowicach

powierzchnia handlowa: 86 tys. mkw.

liczba sklepów: 310

zarządca obiektu: Immofinanz

właściciel: Immofinanz

lokalizacja: Katowice, dzielnica Dąb

Katowicka Silesia na 86 tys. mkw. ma 310 sklepów. Silesia City Center działa od ponad 15 lat. Klienci znajdą w obiekcie m.in. salony: Bizuu, Calvin Klein Jeans, Van Graaf, Zara, Tommy Jeans, La Mania, Max Mara. Oprócz zakupów Silesia jest też miejscem koncertów i sezonowych pokazów mody. Bizuu, Calvin Klein Jeans, Van Graaf, Zara, Tommy Jeans, La Mania, Max Mara oraz Media Markt to marki dostępne w Silesia City Center.

Katowicka dzielnica Dąb, gdzie stoi dziś Silesia City Center, to najstarsza z dzielnic miasta. Jej początki sięgają aż 1299 roku. Taka data widnieje w dokumencie wystawionym przez księcia Kazimierza Bytomskiego, w którym przekazuje on Chorzów i Krasny Dąb w ręce klasztoru Bożogrobców w Miechowie.

Katowicka Silesia to historia dzielnicy Dąb i jej największe centrum handlowe

Felicity w Lublinie - kompleksowa oferta handlowa i usługowa

powierzchnia handlowa: 79 tys. mkw.

liczba sklepów: 118

lokalizacja: Lublin

Felicity jest zlokalizowane we wschodniej części Lublina. Obiekt ma 79 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Klienci obiektu mogą liczyć na zakupy w takich sklepach jak: H&M, grupa Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti), C&A, wszystkie marki z grupy LPP (Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp, House, Home&You) oraz salony Tommy Hilfiger i New Yorker. Kompleksową ofertę z branży zdrowia i urody zapewniają: Sephora, Douglas, Rossmann, Super-Pharm, Hebe i Ziaja. W centrum są również najemcy z grupy EM&F: Empik oraz Smyk w formacie Megastore. W Felicity znajduje się również: Auchan, Leroy Merlin oraz Media Markt. Obiekt dba o czas wolny swoich klientów i organizuje okolicznościowe wydarzenia.

Sklepy i marki w Felicity - Zara, H&M, Reserved, Sephora i inne. Fot. mat. pras.

Wola Park - zakupy, rozrywka i relaks w sercu Warszawy

powierzchnia handlowa: 77,5 tys. mkw.

liczba sklepów: ponad 200

właściciel: Grupa Ingka

lokalizacja: Wola, Warszawa

Wola Park to miejsce zakupów, spotkań i rozrywki dla całej rodziny. Ma ponad 200 sklepów i punktów usługowych na 77,5 tys. mkw. Wśród marek dostępnych w Wola Parku znajdują się Auchan, Castorama, Zara, H&M, Reserved, Mango, TK Maxx i Toys”R”Us. W Wola Parku mieści się też kino, klub fitness, plac zabaw i szkoła tańca. Obiekt ma 25 restauracji i kawiarni. Dodatkowym udogodnieniem jest bezpłatny parking na 3 tys. miejsc i stacja benzynowa.

Klienci Wola Parku mogą odpocząć w zabytkowym Parku Urlicha lub popracować w nowoczesnej bezpłatnej przestrzeni Co-working". Centrum działa na warszawskiej woli od 2022 roku.

Odkryj uroki Wola Parku - ponad 200 marek na 77,5 tys. mkw. Fot. mat. pras.

Galeria Młociny: 220 sklepów i wyjątkowe wydarzenia dla klientów

powierzchnia handlowa: 75 tys. mkw. GLA

liczba sklepów: 220

zarządca obiektu: EPP

właściciel: EPP i Echo Investment

lokalizacja: Warszawa, Polska

Galeria Młociny działa od 2019 roku w Warszawie. Inwestorzy obiektu to EPP i Echo Investment. Galeria ma 75 tys. mkw. powierzchni GLA, 2 tys. miejsc postojowych dla klientów i 220 sklepów. Najemcami obiektu są m.in.: H&M, Van Graaf, Zara, TKMaxx, Primark,C&A i Media Markt. EPP zarządza 29 centrami handlowymi i sześcioma projektami biurowymi.

Obiekt organizuje wydarzenia które integrują klientów i budują społeczność m.in. zbiórkę odzieży, kawę gratis w wiosenne poranki oraz akcję krwiodawstwa.

Galeria Młociny

Galeria Echo - 250 sklepów i "Very Good" w certyfikacji BREEAM In-Use

powierzchnia handlowa: 72 tys. mkw.

liczba sklepów: około 250

właściciel: EPP



lokalizacja: Kielce

Galeria Echo mieści się w Kielcach i ma powierzchnię handlową wynoszącą 72 tys. mkw., a na niej około 250 sklepów. Wśród marek dostępnych w obiekcie znajdują się m.in. Smyk, Pepco, Home&You, Kik, Deichmann, Sizeer, Super-Pharm, Adidas Reebok, 50 Style, Hebe, Rossmann, RTV euro AGD, Big Star i New Balance. Obiekt oferuje wielopoziomowy parking na 2,1 tys. miejsc. W 2020 roku Galeria Echo otrzymała ocenę "Very Good" w ramach certyfikacji BREEAM In-Use.

Galeria Echo

Riviera to miejsce dla całej rodziny na zakupy i zabawę z 6 placami zabaw

powierzchnia handlowa: 72 tys. mkw.

liczba sklepów: 250

właściciel: Union Investment Real Estate

lokalizacja: Gdynia

Centrum Riviera to centrum handlowo-rozrywkowym na Pomorzu. Obiekt ma 72 tys. mkw. powierzchni, a powstał dzięki firmie Mayland Real Estate, która jest deweloperem dużych obiektów handlowych w Polsce.

Najemcami obiektu są m.in. 4F, A.Blikle, Apart, Auchan, Bershka, Boss, Big Star, Calzedonia, Burger King, CCC, Carry, Costa, Cropp, Cukiernia Sowa, Czas na herbatę, Douglas, Duka, Diverse i Ecco. Obiekt jest gotowy na całe rodziny ma sześć placów zabaw pokój dla rodziny i wózki dla dzieci.

Riviera

Karolinka w Opolu - największe marki w jednym miejscu

powierzchnia handlowa: 70 tys. mkw.

liczba sklepów: 122



właściciel: firma NEPI Rockcastle​



lokalizacja: Opole

CH Karolinka w Opolu jest kompleksem handlowo-usługowym to także miejsce spotkań rodziny i przyjaciół. Na 70 tys. mkw. w obiekcie jest 122 sklepy. Marki dostępne w kompleksie to m.in. Auchan, Decathlon, CCC, Sinsay, H&M, Cropp, House, Sinsay, empik, New Yorker, Ochnik, Rossmann, RTV euro AGD, 4F, House, Mohito, Catta, Big Star, Apart i Levis. Od 2021 roku w Karolince stoją cztery ule.

CH Karolinka w Opolu - kompleks handlowo-usługowy z ponad 120 sklepami. Fot. mat. pras.

Westfield Mokotów - pełen wybór restauracji, kawiarni i fitness klub

powierzchnia handlowa: 68,3 tys. mkw.

liczba sklepów: 260

właściciel: Unibail-Rodamco-Westfield



lokalizacja: Warszawa, Mokotów



Westfield Mokotów to centrum handlowe położone na południu Warszawy. Centrum, należy do Unibail-Rodamco-Westfield. Na powierzchni 68,3 tys. mkw. i trzech pięter centrum handlowego mieści się około 260 sklepów i punktów handlowych, fitness klub, kino, pełen wybór restauracji i kawiarni, usługi oraz parking na 2,3 tys. Adidas, Eobuwie.pl, CCC, Zara, H&M, Tefal, Hugo Boss, Ochnik i Nespresso.

Westfield Mokotów

Port Łódź

powierzchnia handlowa: 68. tys. mkw.

liczba sklepów: 150

właściciel: Ingka Centres Polska sp. z o.o.

lokalizacja: Łódź

Port Łódź ma 150 sklepów m.in: KT Maxx, Cropp, CCC, Zara, Reserved, H&M, C&A, Kik, Empik, Smyk, HalfPrice, Jysk, RTV euro AGD, Medicine, Biedronka, Smyk, House i Carry. Strategicznym najemcą obiektu jest IKEA. Łódzkie centrum handlowe ma 68 tys. mkw.

Port Łódź

Europa Centralna - najemcy i udogodnienia

powierzchnia handlowa: 67 tys. mkw.

liczba sklepów: 100

właściciel: Mitiska REIM

lokalizacja: Gliwice

Centrum handlowe Europa Centralna ma 67 tys. mkw. powierzchni handlowej, a na niej Action, H&M, Dealz, Pepco, Cropp, House, Empik, Rossmann, Super-Pharm, Mohito, Deichmann, CCC, Kakadu Zoo i Mc Donald’s. W obiekcie znajdują się m.in.: strefa do pracy, coworking Work SpECe, 3 pokoje dla rodziców z dziećmi, paczkomat InPost. Cały obiekt posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz bezpłatną sieć WI-FI w galerii handlowej.

Europa Centralna

Złote Tarasy - centrum handlowe i rozrywkowe w sercu Warszawy

powierzchnia handlowa: 66 tys. mkw.

liczba sklepów: ponad 200

właściciel: Unibail-Rodamco-Westfield

lokalizacja: Warszawa

Złote Tarasy znajdują w sercu Warszawy, w sąsiedztwie Dworca Warszawa Centralna, Pałacu Kultury i Nauki i hotelu Intercontinental. Klienci galerii mogą wybierać spośród ponad 200 sklepów, 40 restauracji oraz 8 sal Multikina. Najemcami obiektu są: Van Graaf, Zara, H&M, Empik, Reserved, Victoria's Secret, Sephora, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Cropp, Sinsay, House, Media Markt i Calypso. Obiekt ma 66 tys. mkw. powierzchni handlowej. oraz parking na nieco ponad 1,5 miejsc.

Największe sklepy i restauracje w Złotych Tarasach - centrum handlowe w sercu stolicy. Fot. mat. pras.

Zrównoważony rozwój i akcje społeczne - Blue City na Ochocie

powierzchnia handlowa: 65 tys. mkw.

liczba sklepów: 200

właściciel: Blue City sp. z o.o.



lokalizacja: Warszawa, dzielnica Ochota

Blue City ma 65 tys. powierzchni a na niej klienci znajdą 200 najemców m.in.: Cropp, H&M,TK max, CCC, Sinsay, Carry, Zara, Pepco, Rossman, Smyk, Empik, Dealz, Media Markt, Eurospar, Monnari, Bershka, Super-Pharm, Stradivarius i 25 restauracji, barów szybkiej obsługi i kawiarni. Ekologiczne starania galerii doceniono w certyfikacji y BREEAM In-Use. Obiekt dysponuje parkingiem z 2,5 tys. miejsc.

Blue City angażuje się w akcje społeczne i działania charytatywne, zarówno dotyczące dzielnicy Ochota, jak i na szerszą skalę. Co roku przyłącza się do ogólnopolskiego grania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finansuje druk wydawanego przez Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” miesięcznika „Korniszon”, a wychowankowie domu kultury są częstymi gośćmi organizowanych w Blue City wydarzeń.

Blue City

Galeria Północna - miejsce dla miłośników zakupów i relaksu

powierzchnia handlowa: 64 tys. mkw.

liczba sklepów: brak informacji

właściciel: GTC

lokalizacja: Tarchomin, Warszawa, Polska

Galeria Północna to wielkopowierzchniowe centrum handlowe na warszawskim Tarchominie. Obiekt posiada ogród na dachu i tężnię solankową.

W Galerii Północnej działają takie sklepy jak: 4F, 50style, Apart, Carrefour, CCC, Bytom, Cropp, Dealz, Deichmann, Empik, H&M, Half Price czy Hebe. Galeria Północna ma 64 tys. mkw. powierzchni. Zmotoryzowani klienci mogą skorzystać z 2 tys. miejsc parkingowych.

Galeria Północna - ponad 60 tys. mkw. powierzchni handlowej i bogata oferta sklepów. Fot. mat. pras.

Historia i nowoczesność w jednym miejscu - Forum Gdańsk

powierzchnia handlowa: około 63,5 tys. mkw.

liczba sklepów: blisko 220

właściciel: NEPI Rockcastle



lokalizacja: Gdańsk

Forum Gdańsk ma około 63,5 tys. mkw. powierzchni handlowej. Obiekt posiada blisko 220 sklepów, w tym ponad 30 kawiarni i restauracji, dwupoziomowe kino z 9 salami, 1100 miejsc parkingowych i 2 ha terenów zielonych z 33 tys. roślin. W skład kompleksu wchodzi również historyczny budynek dawnego przedszkola sióstr Elżbietanek. W 2018 roku kompleks został doceniony Prime Property Prize Category: 'Retail Investment of the Year. Najemcami obiektu są m.in. H&M, Zara, Van Graf, Reserved, CCC, 4F, House, Mohito, TK Maxx Halpf Price i Helios.

Forum Gdańsk

Galeria Krakowska - atrakcje turystyczne i wygodna lokalizacja dla klientów

powierzchnia handlowa: 64 tys. mkw.

liczba sklepów: 270

zarządca i właściciel: ECE Projektmanagement Polska

lokalizacja: Kraków

Ga­le­ria Kra­kow­ska zo­sta­ła otwar­ta w 2006 ro­ku. Jest zbu­do­wa­na i zarządzana przez fir­mę ECE Projektmanagement Pol­ska. Na 64 tys. mkw. powierzchni mieszczą się m.in. H&M, Sinsay, CCC, TK Max, Empik, Home & You, Carry, Rossmann, HalfPrice, Reserved, Żabka, Mango, Cropp, Reserved i Dealz.

Galeria po­ło­żo­na jest w sa­mym ser­cu Kra­ko­wa, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie Ryn­ku Głów­ne­go. Dzię­ki po­łą­cze­niu z Dwor­cem Głów­nym PKP i dwor­cem au­to­bu­so­wym, z li­nia­mi ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej, z por­tem lot­ni­czym Ba­li­ce oraz za sprawą naj­więk­szego par­kin­gu w centrum jest tu­ry­stycz­ną bra­mą mia­sta.

Galeria Krakowska

Atrium Promenada - galeria w nowej odsłonie



powierzchnia handlowa: 63 tys. mkw.

liczba sklepów: 150

zarządca obiektu: G City (dawne Atrium European Real Estate)

właściciel: G City (dawne Atrium European Real Estate)



lokalizacja: Praga Południe, Warszawa

Atrium Promenada to przestrzeń zakupowa w sercu Pragi Południe. Obiekt ma 63 tys. mkw. powierzchni, a na niej takie sklepy jak: H&M, Zara, Rossmann, Carrefour, Smyk, Empik, RTV euro AGD, Sephora, Super-Pharm, Sinsay, 4F, House, Cropp, Cinema City i Mohito.

W marcu 2023 r. zakończyła się przebudowa centrum handlowego Promenada w Warszawie. To najnowocześniejsza galeria handlowa w Warszawie - mówi Tomasz Hofman, dyrektor Promenady. Na klientów czeka 50 nowych sklepów, w tym m.in.: Peek & Cloppenburg, Marc O'Polo, Tezenis, Home & You, Homla, Fielmann, Jubitom, Lynx Optic, Digel, Lovisa, Tezenis, Family Optic czy VITA CAFÉ. W sumie w obiekcie jest 150 salonów.

Modernizację centrum przeprowadziła firma Muniak, pod przewodnictwem Marcina Muniaka. Projekt przebudowy i nowych wnętrz przygotowało biuro Sud Architekt Polska pod przewodnictwem architekta, Jocelyna Fillarda

Atrium Promenada

Galeria Olimp - 260 sklepów w samym sercu Lublina

powierzchnia handlowa: 60 tys. mkw.

liczba sklepów: 260

właściciel: PHUT Transhurt

lokalizacja: Lublin

Galeria Olimp w Lublinie to miejsce na codzienne zakupy. Obiekt ma ofertę 260 sklepów marek lokalnych i światowych m.in.: Leroy Merlin, Multikino, marki z grupy LPP, Inditex, Go Sport, Kappahl, Toys’R’us, Media Expert. Parking galerii Olimp ma blisko 2 tys. miejsc. Właścicielem i administratorem kompleksu jest lubelska firma PHUT Transhurt.

Galeria Olimpia

Niepowtarzalny klimat Starego Browaru w Poznaniu z ponad 200 sklepami

powierzchnia handlowa: 60 tys. mkw.

liczba sklepów: ponad 200

właściciel: Deutsche Asset Management

lokalizacja: Poznań

Stary Browar w Poznaniu, wybudowany przez Grażynę Kulczyk, ma ponad 200 sklepów, kilkadziesiąt restauracji i kawiarni, klimatyczne wnętrza wystawiennicze i eventowe, 8 sal kinowych, klub muzyczny i zabytkowy park - a wszystko to w jednym miejscu w ścisłym centrum Poznania, w niezwykłych przestrzeniach architektonicznych XIX-wiecznego browaru Huggera. Klienci znajdą w galerii Smyk, Vangraf, Empik, Ochnik, Modivo, Guess, Apart, Super-Pharm, Bytom, Calzedonia, CCC, Duka, Ecco, Gatta, H&M i Intimissimi.

Stary Browar

Atrium Targówek - miejsce na zakupy i rozrywkę na prawym brzegu Warszawy

powierzchnia handlowa: 60 tys. mkw.

liczba sklepów: 130

zarządca obiektu: G City (dawne Atrium European Real Estate)

właściciel: G City (dawne Atrium European Real Estate)



lokalizacja: Warszawa, Targówek

Centrum handlowe Atrium Targówek jest największym obiektem rozrywkowo-handlowym prawobrzeżnej Warszawy. Powierzchnia handlowa obiektu to 60 tys. mkw. Najemcami galerii są m.in. Carrefour, Zara, RTV euro AGD, H&M, Multikino, Sinsay, CCC, Rossman, Bershka, Dealz, Carry, Pepco, Hebe, Monnarii i Home & You.

Atrium Targówek

Avenida Poznań - modne marki i usługi w jednym miejscu

powierzchnia handlowa: niemal 60 tys. m2

liczba sklepów: blisko 200

właściciciel: ECE Projektmanagement

lokalizacja: Poznań

Avenida Poznań to jedno z największych centrów handlowych w regionie, które na 3 kondygnacjach o łącznej powierzchni niemal 60 tysięcy m2 mieści blisko 200 lokali handlowych i użytkowych oraz 30 restauracji i kawiarni. Pod szyldem Avenidy zgromadziły się najpopularniejsze marki modowe, obuwnicze, biżuteryjne, czy kosmetyczne, a także szereg usług.

Chwile relaksu i wytchnienia w trakcie udanych zakupów klientom zapewnia specjalna strefa wypoczynku – Avenida Lounge. Do dyspozycji zmotoryzowanych klientów jest 1500 miejsc parkingowych. Najemcami obiektu są: Lidl, TK Maxx, Rossman, Super-Pharm, Sinsay, New Yorker, Mohito, Medicine, Bershka, Carry, Terranova, K&M, Media Markt, Action, Pepco, Smyk, Dealz i Reserved.

Avenida

Galaxy Szczecin - 56 tys. mkw. powierzchni z 4F, CCC, Duka i więcej

powierzchnia handlowa: 56 tys. mkw.



liczba sklepów: 250



zarządca obiektu: EPP



właściciel: EPP



lokalizacja: Szczecin

Galaxy to centrum handlowe w Szczecinie. Najemcami obiektu są m.in. Auchan, 4F, Apart, Big Star, Bytom, Calzedonia, CCC, Natura, Duka, Emik i Etam. Centrum handlowo-rozrywkowe Galaxy należy to EPP i działa od 2003 roku. Szczecińska galeria ma 56 tys. mkw. powierzchni.

Galaxy

Millenium Hall - największe centrum kulturalno-handlowe na Podkarpaciu

powierzchnia handlowa: 56 tys. mkw.



liczba sklepów: 250

właściciel: Develop Investment

lokalizacja: Podkarpacie

Millenium Hall to pierwsze i największe Centrum Kulturalno-Handlowe na Podkarpaciu, Millenium Hall to centrum kulturalno-handlowe na Podkarpaciu i ma 56 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Najemcami galerii są m.in.: Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, H&M, New Yorker, Reserved, House, Mohito, Sinsay, Nike, Pandora, Apart, W.Kruk, Sephora, Super-Pharm, Eurospar, Empik, Media Expert a także jedyne w Polsce południowo-wschodniej: Zara, Massimo Dutti, TK Maxx, Mango, Liu Jo, Guess, Marella, Lacoste, Intersport, SportsDirect oraz Multikino z 9 salami. Millenium Hall łączy muzykę, kulturę i społeczną odpowiedzialność.

Millenium Hall

Atrium Koszalin

powierzchnia handlowa: ponad 55 tys. mkw.

liczba sklepów: 60

zarządca obiektu: G City (dawne Atrium Poland Real Estate Management)

właściciel: G City (dawne Atrium Poland Real Estate)



lokalizacja: Koszalin

Atrium Koszalin to centrum handlowo-rozrywkowe. Powierzchnia handlowo-usługowa Atrium usytuowana jest na 2 piętrach i wynosi ponad 55 tys. mkw. Znaleźć tu można m.in.: CCC, Borgio, Adidas, 4F, Bytom, Cropp, Claire's, Super-Pharmi Apart.

Atrium Koszalin

