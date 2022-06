Uniqlo i Primark planują podwyżki, odzież Zara i H&M już drożeje

Europę dobijają wysokie koszty energii, transportu i łańcuchów dostaw.

W niemal każdym sektorze gospodarki firmy przenoszą na klientów wyższe koszty działalności.

Zara od stycznia wprowadza sukcesywnie wyższe ceny.

Primark i Uniqlo od jesieni podniosą ceny w salonach.

Europejskie sieci odzieżowe stanęły w obliczu trudnego balansowania między przeniesieniem rosnących kosztów łańcucha dostaw na konsumentów a zapewnieniem, że ich produkty pozostaną przystępne cenowo. Konflikt rosyjsko-ukraiński i blokady COVID-19 w Chinach jeszcze zwiększyły presję.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Drożej za metkę Uniqlo

Właściciel japońskiej marki odzieżowej Uniqlo zapowiedział, że jesienią tego roku podniesie ceny niektórych towarów z powodu rosnącej presji kosztowej wywołanej słabym jenem i problemami z logistyką.

Ceny artykułów polarowych i puchowych w jesienno-zimowych liniach produktów wzrosną o 1000 jenów (7,54 dolarów) - podaje Reuters powołując się na wypowiedzi rzecznika firmy i doniesienia serwisu informacyjnego Jiji.

Zara już od dawna podnosi ceny. Wzrosty dwucyfrowe

Według badań UBS, od stycznia br. Zara podnosiła swoje ceny wyjściowe co miesiąc o 10 proc. lub więcej. Jak wynika z danych, w kwietniu ceny wzrosły średnio o 18,5 proc. podał Reuters za firmą badawczą. Badanie monitoruje ceny na stronach internetowych Zary na 12 kluczowych rynkach.

Dla porównania średnie ceny detaliczne europejskich marek odzieżowych, w tym najbliższych konkurentów flagowej marki Inditeksu - H&M i Zalando - wzrosły w kwietniu o 4,2 proc.

Wprowadzenie wyższych cen przynosi efekty. Jak twierdzą analitycy, Inditex odnotował szybsze ożywienie niż inne marki odzieżowe.

Primark podniesie ceny jesienią



Sieci Next, Greggs i Superdry już zapowiedziały podwyżki cen na cały asortyment lub część produktów dostępnych w salonach. Primark zdecydował się na podobny ruch od jesieni. Associated British Foods, do której należy odzieżowa marka zapowiada jednak, że podwyżki obejmą część jesiennej kolekcji i zimowe zapasy asortymentu.

Jak twierdzi John Bason, dyrektor finansowy w firmie Primark, firma nadal jest zaangażowana w „przystępność cenową dla wszystkich”.

Żałuję, że musimy podnieść ceny. Jest to odzwierciedlenie skali inflacji, którą obserwujemy – powiedział John Bason dla BBC.

Associated British Foods przewiduje również spadek konsumpcji. Klienci mogą wydawać mniej, ponieważ budżety są napięte przez wyższe koszty utrzymania.