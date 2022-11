Fast Retailing otworzył w Warszawie sklep Uniqlo jako pop-up, chcąc lepiej zrozumieć polskich klientów. - Rozważamy długoterminowe plany, w tym możliwość otwarcia jednego lub więcej sklepów stacjonarnych – mówi Taku Morikawa, CEO Uniqlo Europe.

Uniqlo to największa z marek w portfelu japońskiego holdingu Fast Retailing.

W Europie pod marką Uniqlo działa obecnie 69 sklepów.

Pierwszy w Polsce sklep Uniqlo otwarto w Domach Towarowych Wars Sawa Junior.

Fast Retailing wypracował w minionym roku rozliczeniowym bardzo dobre wyniki i planuje dalszą ekspansję. Jakie są plany dla Europy i Polski? Które kraje są najważniejsze dla Uniqlo?

Taku Morikawa: Naprawdę cieszymy się, że po trudnym dla wszystkich okresie pandemicznym nasze wyniki w Europie były bardzo dobre. Coraz więcej klientów przyjmuje naszą koncepcję LifeWear, czyli odzież na co dzień, która ma na celu uczynienie ludzkiego życia lepszym.

Obecnie sieć Uniqlo w Europie liczy 69 sklepów. Marka jest obecna na dziesięciu rynkach: w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Danii, we Włoszech i od kilku dni również w Polsce. Wszystkie rynki są dla nas ważne, ponieważ dają nam możliwość poznania lokalnych zachowań konsumentów i upewnienia się, że potrafimy opracować koncepcję LifeWear w odpowiedni sposób.

Wielka Brytania jest naszym najstarszym rynkiem europejskim, a właściwie pierwszym rynkiem, na którym Uniqlo założyło swoją siedzibę poza Japonią.

Pierwszy sklep w Polsce działa jako pop-up. Czy będziecie testować polski rynek? Planujecie kolejne otwarcia w polskich miastach?

Dla nas to pierwsza okazja do stacjonarnej obecności marki w Polsce – do tej pory, od ponad sześciu lat wysyłaliśmy nasze produkty do Polski za pośrednictwem naszej witryny europejskiej. Zdecydowaliśmy się otworzyć sklep w koncepcie pop-up w Warszawie, chcąc lepiej zrozumieć polskich klientów i rynek.

Otwarcie pierwszego sklepu Uniqlo w Polsce, mat.pras.

Po tej fazie nauki rozważymy długoterminowe plany, w tym możliwość otwarcia jednego lub więcej sklepów stacjonarnych, niezależnie od tego, czy będzie to Warszawa, czy inne kluczowe polskie miasta.

Polska ma dla Uniqlo duży potencjał?

Otwarcie dziesiątego europejskiego rynku jest dla nas świetnym sposobem na rozwój koncepcji LifeWear i zapewnienie większej liczbie klientów dostępu do naszych kluczowych produktów –funkcjonalnej odzieży zaprojektowanej w celu poprawy codziennego życia ludzi. Wyniki pierwszego dnia po otwarciu sklepu w Warszawie pokazały bardzo pozytywną reakcję na nasz debiut. Odwiedzalność osiągnęła satysfakcjonujący poziom.

Warto nadmienić, że wejście na polski rynek to także brama do Europy Środkowej. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenia z polskimi klientami, aby dostosować kierunki i strategię ekspansji naszej marki w innych krajach regionu.

Oczywiście, uważnie monitorujemy sytuację na 10 rynkach, na których działamy w całej Europie. Chcemy cały czas zapewniać wysokiej jakości odzież, którą klienci mogą nosić przez długi czas, po cenach, które można uznać za dobry stosunek jakości do kosztu zakupu. Jest to część filozofii LifeWear i wierzymy, że nasza oferta produktów może być dobrym rozwiązaniem poprawiającym codzienne życie ludzi w tych trudnych czasach.

Sklep Uniqlo w Warszawie, fot. PTWP

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl