UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia wrocławskiego Tesco przez Carrefour

Przejęcie przez Carrefour Polska powierzchni handlowej wykorzystywanej przez hipermarket Tesco w Bielanach Wrocławskich zostało utrudnione. Swoje wątpliwości co do ograniczenia konkurencji wyraził prezes UOKiK.

Przedmiotem koncentracji jest nabycie przez Carrefour Polska części mienia spółki Ingka Centres Polska w postaci powierzchni handlowej wykorzystywanej na potrzeby hipermarketu Tesco w Centrum Handlowym Aleja Bielany w Bielanach Wrocławskich.

W tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez przejmującą spółkę we wniosku o zgodę na transakcję. Dlatego prezes UOKiK skierował sprawę do II etapu.

- Z przeprowadzonego badania rynku wynika, że koncentracja może doprowadzić do sytuacji, w której Carrefour Polska nie będzie musiał rywalizować na lokalnym rynku z innymi hipermarketami. Ponadto konsumenci mieszkający w okolicach przejmowanego hipermarketu mieliby ograniczony wybór sklepu, w którym mogą zrobić zakupy. Dlatego wystosowałem zastrzeżenia do tej koncentracji - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Analiza tej sprawy i dotychczasowe orzecznictwo Prezesa Urzędu oraz organów antymonopolowych innych krajów pokazują, że teren rywalizacji hipermarketów o klientów to obszar o promieniu do 25 minut jazdy samochodem. To maksymalna odległość, jaką konsumenci są zazwyczaj skłonni pokonać w poszukiwaniu innego hipermarketu.