UOKiK nałożył 26,92 mln zł kary. Benefit Systems się odwoła

Prezes UOKiK uznał za praktykę ograniczającą konkurencję na krajowym rynku świadczenia usług fitness w klubach udział m.in. spółki Benefit Systems w porozumieniu polegającym na podziale rynku w latach 2012 – 2017. W związku z tym nałożył kary na strony postępowania, w tym: na Benefit Systems w wysokości 26 mln 915 tys. 218 zł oraz na jej spółkę zależną - Yes to Move, dawniej Fitness Academy - w wysokości 1,748 zł. Spółka nie zgadza się z decyzją i planuje złożyć odwołanie.

Zakwestionowane działania realizowano w ramach tworzonej w tym okresie grupy kapitałowej, dlatego zdaniem spółki w świetle polskiego oraz unijnego prawa konkurencji, czynności te nie powinny być przedmiotem postępowania antymonopolowego i kary. Według spółki niefortunny jest także termin wydania decyzji.

„Po pięciu latach zajmowania się sprawą UOKiK kończy postępowanie i wydaje decyzję w momencie, w którym spółka i tysiące jej partnerów z branży fitness borykają się z największym kryzysem w swojej historii. Z powodu ograniczeń i zakazów związanych z pandemią Benefit Systems osiąga obecnie jedynie znikomą część wcześniejszych przychodów, ponosząc jednocześnie ogromne koszty utrzymania infrastruktury sportowej i stanu zatrudnienia”- czytamy w oświadczeniu.

Spółka przyznaje, że podmioty, których działalność w latach 2012-2017 badał UOKiK, były z nią związane kapitałowo, ekonomicznie lub osobowo w stopniu uprawniającym do uczestniczenia w podejmowanych przez nie decyzjach.

„Nasze zaangażowanie w ich działalność było elementem tworzenia grupy kapitałowej, czego dowodzi fakt, że większość podmiotów objętych postępowaniem UOKiK jest obecnie integralną częścią lub własnością Benefit Systems” - przyznaje spółka.

Zarząd tłumaczy, że istnienie rozbudowanej i zróżnicowanej infrastruktury sportowej ma krytyczne znaczenie dla funkcjonowania firmy.

„Tym samym, przyjęcie perspektywy zawartej w uzasadnieniu decyzji UOKiK i założenie, że Benefit Systems dążył do podziału terytorialnego rynku w celu ograniczenia oferty klubów fitness prowadziłoby do wniosku, że działaliśmy na własną szkodę. Nie jest to oczywiście prawdą. Przeciwnie – od wielu lat angażujemy się w rozwój infrastruktury sportowej w Polsce, inwestując m.in. w spółki prowadzące kluby fitness, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu pracodawców i pracowników na aktywność fizyczną” - czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem spółki na uwagę zasługuje również fakt, że działania będące przedmiotem postępowania wpłynęły pozytywnie na sytuację konsumenta – inwestycje Benefit Systems przyczyniły się do zwiększenia dostępności obiektów sportowych oraz poprawy jakości usług fitness na polskim rynku.