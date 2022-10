Dokładnie dwa lata temu mieszkańcy Żor oraz okolicznych miejscowości zyskali nowe, modne miejsce zakupów na mapie Górnego Śląska – Galerię Wiślanka. Od chwili inauguracji centrum handlowe stało się główną destynacją nie tylko dla wielbicieli aktualnych trenów odzieżowych, ale także stało się ulubionym punktem spotkań w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych.

W związku z sukcesywnie rosnąca liczbą odwiedzających obiekt, Galeria Wiślanka zdecydowała się podziękować wszystkim swoim klientom, organizując akcję prosprzedażową. W ramach urodzin żorska solenizantka zamiast przyjmować prezenty, będzie je rozdawać swoim gościom.

W dniach 21-22 października klienci, którzy zrobią zakupy na kwotę minimum 300 złotych, maksymalnie na dwóch paragonach będą mieli szansę otrzymać wyjątkowy upominek w postaci Karty Podarunkowej na kwotę 50 złotych. Nagrody będzie można zrealizować zarówno w salonach popularnych marek, jak i punktach usługowych czy w lokalach gastronomicznych na terenie Galerii Wiślanka.

Aby odebrać swój prezent wystarczy tylko udać się do Punktu Obsługi Akcji, okazać paragony oraz być klubowiczem lub zarejestrować się do programu lojalnościowego Wiślanka Club.

W tym roku w czasie obchodów drugich urodzin chcemy przede wszystkim docenić naszych klientów, którzy przyczynili się do sukcesu Galerii Wiślanki i sprawili, że jest to najchętniej odwiedzane miejsce zakupów w całej okolicy. Zależy nam na tym, by w czasie urodzin ich doświadczenia zakupowe były jeszcze bardziej pozytywne, dlatego przez dwa dni będziemy rozdawać Karty Podarunkowe – mówi Marta Szwajcowska, dyrektor Galerii Wiślanka.