Manufaktura w Łodzi obchodzi swoje 17. urodziny i z tej okazji szykuje szereg atrakcji dla gości. Przestrzeń dla siebie znajdą gracze i fani szeroko rozumianej popkultury.

W weekend 20 i 21 maja zaplanowane są wydarzenia specjalne.

Będzie wspólne polowanie na pokemony z najpopularniejszym poke-trenerem w Polsce – Kushim.

Wyjątkowe spotkanie z bohaterami znanymi z serii Super Mario Bros oraz widowiskowe pokazy przygotowane przez cosplayerów.

Konsola Nintendo Switch szturmem weszła na polski rynek i z roku na rok przybywa jej coraz więcej (zachwyconych) użytkowników. Flagowa seria gier, w których pojawia się główny bohater – Mario cieszy się ogromną popularnością. Wkrótce w kinach w całej Polsce będzie miał premierę film Super Mario Bros i między innymi z tych powodów bohaterów serii nie mogło zabraknąć podczas urodzin Manufaktury.

W trakcie wydarzenia przewidziane są przede wszystkim atrakcje dla dzieci: magnetyczne puzzle do wspólnego układania, zabawa w „małego hydraulika”, filmowy basen z piłeczkami oraz stoliki do wypróbowania wyjątkowych zabawek ze świata Super Mario Bros. Dodatkowo na najmłodszych czekają specjalne konkursy z nagrodami, przedpremierowe pokazy fragmentów filmu i zapowiedzi nadchodzących animacji.

Animacje przed Manufakturą. Fot. Mat. pras.

Na wydarzeniu będzie możliwość wykonania jedynej w swoim rodzaju fotografii z Mario. Na zgromadzonych gości będzie czekała specjalna scena, na której można zapozować, wchodząc do dużej hydraulicznej rury lub wsiąść do jedynego na świecie Gokarta Mario.

Podczas urodzin na wszystkich graczy i fanów pokemonów czeka nie lada gratka. W niedzielę na rynku Manufaktury będzie można poczuć się jak w magicznej krainie Kanto. Pod przewodnictwem popularnego poke-trenera Kushiego rozpoczną się poszukiwania wyjątkowych pokemonów. Wszystko to w niecodziennej przestrzeni – gra będzie odbywać się w zrewitalizowanych przestrzeniach kompleksu Manufaktury. Czy w zakamarkach fabrycznych budynków czeka na graczy coś specjalnego? Przyjdź i przekonaj się sam!

Kushi to poke-trener, który jest jednym z najpopularniejszych polskich twórców, opierających swój content na serii pokemon. Na swoim kanale publikuje poradniki, ciekawostki oraz daily vlogi, na których odwiedza kolejne miasta, grając w Pokemon GO. Wydarzenie w Manufakturze to zatem świetna okazja dla fanów Kushiego, by zrobić sobie z nim zdjęcie, porozmawiać, a także wspólnie spróbować złapać je wszystkie. Kushiego będzie można spotkać w godzinach 13:00 – 17:00. Zbiórka przy literkach Manufaktury od ul. Zachodniej.





Urodziny Manufaktury. Fot. Mat. pras.

Jak przystało na wydarzenie powiązane z grami i popkulturą – przez cały weekend na rynku oraz w galerii będzie można spotkać cosplayerów przebranych za postacie z komiksów i filmów. Na każdym kroku goście będą mogli spotkać bohaterów znanych z uniwersów między innymii zrobić sobie z nimi pamiątkową fotografię w specjalnych strefach zdjęciowych. Z myślą o dzieciach będą organizowane konkursy, a także wydarzenia specjalne, takie jak: pokazy walk na miecze świetlne czy warsztaty prowadzone przez rycerzy Jedi.

Atrakcje urodzinowe w Manufakturze. Fot. Mat. pras.

